У Мінюсті розповіли, скільки українців змінили свої імена

За перші три місяці поточного року 3391 українець змінив своє ім’я

Упродовж 2020 року послугою зі зміни імені скористались 12 528 громадян

На початку 2021 року Міністерство юстиції отримало 3 391 актовий запис, які було складено органами державної реєстрації актів цивільного стану. Упродовж 2020 року послугою зі зміни імені скористались 12 528 громадян. Про це повідомляє пресслужба Мінюста.

Відомство нагадало причини, коли особі можуть відмовити у зміні імені, а саме:

у разі здійснення стосовно заявника кримінального провадження або його перебування під адміністративним наглядом;

наявності у заявника судимості, яку не погашено або не знято в установленому законом порядку;

офіційного звернення правоохоронних органів іноземних держав про оголошення розшуку заявника та подання заявником неправдивих відомостей.

Тим часом, протягом січня-березня цього року в Україні зареєстрували у понад п’ять разів більше шлюбів, ніж розлучень. Про це повідомила пресслужба Мін'юсту.

Так, за цей період уклали шлюб 37 120 пар молодят. Кількість розірваних шлюбів за перший квартал 2021 року склала 6 724. Додамо, що у День закоханих в Україні одружилося 426 пар. Із них 102 пари – за спрощеною процедурою «Шлюб за добу».

Торік в Україні було зареєстровано вшестеро більше шлюбів, ніж розлучень. Також повідомлялося, що в період карантину минулого року одружувались у шість разів частіше, ніж розлучалися.