Конфлікт TIU Canada з заводом Коломойського: наступне засідання відбудеться 8 вересня

За словами Белякової, представники TIU Canada намагались вести з перемовини з менеджментом Нікопольського заводу феросплавів, але там сказали, що отримали вказівку відключити станцію від Коломойського

«Ми очікуємо, щоб суд прийняв прозоре юридично правильне рішення, щоб було верховенство права», – Белякова

Канадська компанія TIU Canada буде боротися проти свавілля Нікопольського заводу феросплавів, що належить олігарху Ігорю Коломойському, за протиправне відключення сонячної електростанції від електромережі, що унеможливило передачу електроенергії в енергосистему України.

Про це в інтерв’ю заявила директорка компанії Ольга Белякова, нагадавши, що наступне судове засідання з питання відключення сонячної станції відбудеться 8 вересня.

Вона нагадала, що для своєї Нікопольської СЕС компанія отримала ліцензію в 2018 році, і станція стабільно працювала до кінця 2019 року. Однак потім НЗФ надіслав компанії лист про те, що хочуть відключити СЕС у зв’язку з нібито необхідністю виконання ремонтних робіт у себе на високовольтних лініях.

«Тут було багато питань. По-перше, наскільки є необхідність у цих ремонтах. А, по–друге, нас поставили перед фактом, без вибору. Тобто, навіть якщо ми хотіли б перепідключитися, ми не мали б часу для цього, оскільки в листі було вказано що нам дають ще попрацювати до кінця лютого 2020 року.

За її словами, представники компанії намагались вести з перемовини з менеджментом заводу, але там сказали, що вони отримали вказівку відключити станцію від акціонера – Ігоря Коломойського.

«2 березня 2020 року нас фізично відімкнули від підстанції тому, що ми були підключені до підстанції, що знаходиться у власності Нікопольського феросплавного заводу», – сказала директорка.

Вона повідомила, що компанія знаходиться в апеляції в судовому процесі.

«Ми очікуємо, щоб суд прийняв прозоре юридично правильне рішення, щоб було верховенство права в Україні, про яке так багато говорять», – підкреслила Белякова.

Нагадаємо, у квітні поточного року експрем’єр–міністр України Олексій Гончарук заявив, що Україна не стане «раєм для інвесторів», як обіцяв президент Володимир Зеленський, поки наближений до нього олігарх Ігор Коломойський рейдерськими способами знищує сектор «зеленої» енергетики, зокрема створює тиск на канадську компанію TIU Canada.

28 квітня стало відомо, що компанія Modus Energy, яка перебуває у власності громадян Литви, подала позов проти України через те, що держава не виконує свої зобов'язання щодо виплат за вироблену електроенергію і змушує компанію піти на зміни правил, які скорочують її доходи.

За інформацією партнера київського офісу міжнародної юридичної фірми Dentons Максима Сисоєва, після першого арбітражного позову компанії Modus Energy можуть подати аналогічні позови ще до 10 інвесторів в «зелену» енергетику України.

В планах Кабінету міністрів України на найближчі місяці запровадити акцизний податок на продаж «зеленої» електроенергії у розмірі від 3,2% до 40%.