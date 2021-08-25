Підсмажила їжу на «вічному вогні». На Київщині жінка отримала вирок

Негідний вчинок обвинуваченої зняла на телефон перехожа і виклала в інтернет

Білоцерківський міськрайонний суд Київської області визнав винною жінку за осквернення пам’ятної скульптури «Падаючий воїн» і призначив три роки умовно. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 18 серпня.

За матеріалами справи 11 травня 2020 року близько 17 години 30 хвилин обвинувачена, перебуваючи біля скульптури «Падаючий воїн», де розташовано шість братських поховань радянських і чехословацьких воїнів, на «вічному вогні» підсмажила їжу.

При цьому свідок, яка проходила повз вказану скульптуру, зробила зауваження обвинуваченій та відзняла на відеокамеру. Далі відео розмістила в інтернет, чим викликала громадське обурення.

Обвинувачена затвердила з прокурором угоду про визнання винуватості. Згідно з нею, їй визначено покарання у вигляді трьох років позбавлення волі, яке замінено на рік іспитового терміну. У підсумку суд затвердив цю угоду.

Як повідомляв «Главком», у липні Лубенський міськрайонний суд Полтавської області призначив шість місяців арешту раніше судимому чоловікові за жорстоке поводження з твариною. Обвинувачений завдав тварині кілька ударів, а потім накинув їй мотузку на шию і тримав підвішеною з вікна п’ятого поверху.

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