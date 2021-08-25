  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Підсмажила їжу на «вічному вогні». На Київщині жінка отримала вирок

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Обвинувачена затвердила з прокурором угоду про визнання винуватості. - Підсмажила їжу на «вічному вогні». На Київщині жінка отримала вирок
    Обвинувачена затвердила з прокурором угоду про визнання винуватості.
    Фото: УНІАН

    Негідний вчинок обвинуваченої зняла на телефон перехожа і виклала в інтернет

    Білоцерківський міськрайонний суд Київської області визнав винною жінку за осквернення пам’ятної скульптури «Падаючий воїн» і призначив три роки умовно. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 18 серпня.

    За матеріалами справи 11 травня 2020 року близько 17 години 30 хвилин обвинувачена, перебуваючи біля скульптури «Падаючий воїн», де розташовано шість братських поховань радянських і чехословацьких воїнів, на «вічному вогні» підсмажила їжу.

    При цьому свідок, яка проходила повз вказану скульптуру, зробила зауваження обвинуваченій та відзняла на відеокамеру. Далі відео розмістила в інтернет, чим викликала громадське обурення.

    Обвинувачена затвердила з прокурором угоду про визнання винуватості. Згідно з нею, їй визначено покарання у вигляді трьох років позбавлення волі, яке замінено на рік іспитового терміну. У підсумку суд затвердив цю угоду.

    Як повідомляв «Главком», у липні Лубенський міськрайонний суд Полтавської області призначив шість місяців арешту раніше судимому чоловікові за жорстоке поводження з твариною. Обвинувачений завдав тварині кілька ударів, а потім накинув їй мотузку на шию і тримав підвішеною з вікна п’ятого поверху.

    Читайте також:
    Теги: суд Київщина пам'ятник вирок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Підсмажила їжу на «вічному вогні». На Київщині жінка отримала вирок