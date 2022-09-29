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Розвідка США оцінила ризик ядерного удару РФ 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Розвідка США оцінила ризик ядерного удару РФ 
 Кремль шантажує світ ядерним ударом 
фото з відкритих джерел

Ризик застосування ядерної зброї – найвищий з 24 лютого 

Розвідка США вважає, що ймовірність застосування президентом Росії Володимиром Путіним тактичної ядерної зброї у війні в Україні є, мабуть, найвищою з тих пір, як Росія вторглася в лютому. Однак оцінюють малоймовірним те, що Кремль вдасться до цього кроку. Про це повідомляє CNN.

Розвідувальне співтовариство уважно стежить за будь-якими ознаками того, що плани Путіна змінилися і російський диктатор здійснить погрози застосувати ядерну зброю.

Розвідка США оцінила ризик ядерного удару РФ  фото 1

Загроза, безумовно, «підвищена» порівняно з початком року. Останніми місяцями США приватно попереджали Росію не йти на такий катастрофічний крок. Але наразі немає жодних ознак того, що Росія планує використання ядерну зброю в найближчому майбутньому, і «загальна оцінка не змінилася», повідомило джерело, знайоме з розвідкою.

Декілька чиновників з питань оборони США, які також заявили, що на даний момент не бачать ознак того, що Росія переміщує ядерну зброю, заявили: ймовірно, США можуть виявити рух навіть менших тактичних боєголовок. 

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав «катастрофою» загрозу можливого застосування Росією ядерної зброї в Україні

Напередодні Данілов пояснив, чи застосує Путін ядерну зброю проти України.

Як відомо, апарат РНБО розробив детальну інструкцію для громадян на випадок застосування Росією тактичної ядерної зброї. Розроблений РНБО план дій на випадок тактичного ядерного удару максимально оприлюднять найближчими днями.

Зазначимо, 27 вересня Медведєв заявив, що Росія має право використовувати ядерну зброю, якщо це необхідно, якщо її або її союзники будуть атакувати за допомогою цього типу зброї. Використання ядерної зброї відбуватиметься відповідно до «основ державної політики в галузі ядерного стримування».

На запитання, чи є це офіційною позицією Кремля, Пєсков відповів, мовляв, «достатньо згадати відповідну позицію доктрини». 

Як стало відомо, країна-терористка купить пігулки від радіації на суму майже на 5 млн рублів.  

Раніше президент країни-терористки Володимир Путін заявив, що в загрозі територіальної цілісності країни Росія використає ядерну зброю. У відповідь на це державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що у Вашингтоні вони розробили план дій у випадку, якщо Росія застосовує ядерну зброю в Україні. 

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Теги: диктатор росія ядерна зброя США

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