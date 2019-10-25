Конкурентні зарплати в агробізнесі залучають в галузь все більше молоді - менеджер «Укрлендфармінга»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Конкурентні зарплати в аграрному бізнесі мотивують все більше молоді залишатися в селах і працювати в цій галузі.

Про це розповів Олександр Колодяжний, директор компанії «Агро-Край» (Полтавська і Сумська області), яка входить в агрохолдинг «Укрлендфармінг» українського бізнесмена Олега Бахматюка.

«Цього року до нас прийшло дуже багато молоді, можливо, вони не такі досвідчені, їм є чому вчитися. Швидше за все, це фінансова сторона, з допомогою якої наша компанія надає такий вплив»", – сказав він.

Колодяжний згоден з твердженням, що молодь зацікавлена в тому, щоб залишатися у своїх рідних селах і отримувати спеціальну освіту для роботи в цій сфері. За його словами, близько 90% співробітників підприємства – саме місцеві жителі.

Як зазначив директор «Агро-Краю», найбільше перспектив у механізаторів і комбайнерів.

«У нас своя система мотивації, премії можна отримати в залежності від того, як працював, як ставився до техніки і яка була продуктивність. В цьому році система мотивації дозволяє механізаторам заробити велику суму грошей – до 40 тис. грн на місяць"», – сказав він.

Також Колодяжний розповів про співпрацю з об'єднаними громадами в тих регіонах, де компанія орендує землю.

«Щороку ми виділяємо від 3,5 до 4 млн грн – будуємо дороги, водогони, буримо свердловини, виділяємо гроші на клуби, школи - купуємо комп'ютери і ноутбуки, частково допомагаємо церквам, спонсоруємо День села», – сказав він.

Крім того, компанія відроджує унікальний український стиль декоративно-прикладного мистецтва - «самчиковку». Співробітники спільно з майстрами створили панно площею близько 15 кв. метрів, яким прикрасили фасад загальноосвітньої школи в с. Сари Полтавської області.

В даний момент «Агро-Край» продовжує прибирання кукурудзи і підготовку до нової посівної кампанії. Середня врожайність кукурудзи в цьому році – 9,1 т/га.

«Укрлендфармінг» (Ukrlandfarming) українського бізнесмена Олега Бахматюка – найбільший український агропромисловий холдинг, який управляє найбільшим в країні банком родючого чорнозему – 500 тис. га, займається вирощуванням сільськогосподарських культур і насіння, виробництвом яєць, цукру, тваринництвом та дистрибуцією сільгосптехніки.