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Криптобіржа WhiteBIT та ФК «Барселона» домовляються про співпрацю

новини компаній
Христина Жиренко
glavcom.ua
Криптобіржа WhiteBIT та ФК «Барселона» домовляються про співпрацю
Угода передбачає нанесення логотипа WhiteBIT на рукаві футбольної форми клубу
фото з відкритих джерел

Майбутні партнери спільно реалізовуватимуть низку соціальних, іміджевих, спортивних активностей та проєктів

Українська криптовалютна біржа WhiteBIT продовжує масштабуватися та розширювати  свою міжнародну діяльність. Після виходу на криптовалютний ринок Іспанії та відкриття в цій країні власного представництва WhiteBIT веде перемовини про співпрацю та партнерство з легендарним і одним із найбільш титулованих футбольних клубів Європи – ФК «Барселона». Наразі перемовини щодо укладання відповідної угоди перебувають на завершальній стадії.   

Як стало відомо, серед іншого угода передбачає нанесення логотипа WhiteBIT на рукаві футбольної форми клубу – одного з активів, які можуть приносити ФК «Барселона» найбільший дохід. Крім головної футбольної команди, лого WhiteBIT буде також на формі жіночої футбольної та баскетбольної команди «Барселона». Також у межах співпраці WhiteBIT та ФК «Барселона» спільно реалізовуватимуть низку соціальних, іміджевих, спортивних активностей та проєктів. 

Про подальший розвиток подій та деталі перемовин WhiteBIT і ФК «Барселона» стане відомо згодом.

WhiteBIT – найбільша криптовалютна біржа Європи. Відповідає всім вимогам KYC та AML. Входить у топ-2 бірж світу з безпеки на підставі незалежного аудиту Hacken та має рейтинг ААА. Команда WhiteBIT об'єднує 500+ учасників.
Теги: ФК Барселона криптовалюта

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