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    Економіка та фінанси

    Курс біткоїна обвалився після заяви Ілона Маска

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    Найвищої позначки біткоїн сягнув у середині березня - Курс біткоїна обвалився після заяви Ілона Маска
    Найвищої позначки біткоїн сягнув у середині березня
    Фото з відкритих джерел

    Електромобілі компанії Tesla тепер можна купити за криптовалюту

    Сьогодні, 25 березня, курс біткоїна впав майже на 10% (до $50 тис.). Про це свідчать дані торгів станом на 14:30 за київським часом.

    Напередодні курс біткоїна перевищив позначку в $55 тисяч. Це сталося після повідомлення засновника Tesla Ілона Маска про те, що електромобілі компанії тепер можна купити за криптовалюту.

    На початку березня генеральний директор криптобіржі Kraken Джессі Пауелл заявив, що протягом наступного десятиліття курс біткоїна може вирости до мільйона доларів. На його думку, в кінцевому підсумку біткоїна стане світовою валютою.

    За 2020 рік криптовалюта подорожчала в чотири рази. Пік був пройдений 22 лютого, після чого почалося падіння.

    У березні курс біткоїна знову почав зростати. Так, 13 березня вартість криптовалюти вперше в історії перевищила психологічну межу в $60 тисяч.

    Теги: Tesla Біткоїн Ілон Маск криптовалюта
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