Bitcoin оновив історичний рекорд – його вартість сягнула $60 тисяч

Загальна вартість ринкової капіталізації біткоїна зросла до $1,13 трлн

Найпопулярніша криптовалюта біткоїн продовжує дорожчати. Її вартість вперше в історії перевищила психологічну межу в 60 тисяч доларів.

Про це свідчать дані CoinDesk.

Так, за станом на 21:40 за київським часом ціна біткоїна зросла на 5,93% і досягла ціни 60 455 доларів.

Загальна вартість ринкової капіталізації біткоїна зросла до 1,13 трлн дол. Зростання капіталізації за добу склало майже 65 млрд доларів.

Біткоїн встановив історичний максимум вартості у $58,3 тис. 21 лютого. Тоді за місяць криптовалюта подорожчала майже вдвічі. Різке зростання сталося з 8 лютого, коли компанія Tesla оголосила про покупку активу на $1,5 млрд і плани почати приймати його до оплати.

Нагадаємо, американські вчені попередили про негативний вплив майнінга біткоїнів на клімат . За їхніми спостереженнями, для цього процесу необхідно електроенергії більше, ніж використовується «цілими країнами».