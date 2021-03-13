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    Bitcoin оновив історичний рекорд – його вартість сягнула $60 тисяч

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    Ціна біткоїна вперше перевищила $60 тисяч - Bitcoin оновив історичний рекорд – його вартість сягнула $60 тисяч
    Ціна біткоїна вперше перевищила $60 тисяч

    Загальна вартість ринкової капіталізації біткоїна зросла до $1,13 трлн

    Найпопулярніша криптовалюта біткоїн продовжує дорожчати. Її вартість вперше в історії перевищила психологічну межу в 60 тисяч доларів.

    Про це свідчать дані CoinDesk.

    Так, за станом на 21:40 за київським часом ціна біткоїна зросла на 5,93% і досягла ціни 60 455 доларів.

    Загальна вартість ринкової капіталізації біткоїна зросла до 1,13 трлн дол. Зростання капіталізації за добу склало майже 65 млрд доларів.

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    Біткоїн встановив історичний максимум вартості у $58,3 тис. 21 лютого. Тоді за місяць криптовалюта подорожчала майже вдвічі. Різке зростання сталося з 8 лютого, коли компанія Tesla оголосила про покупку активу на $1,5 млрд і плани почати приймати його до оплати.

    Нагадаємо, американські вчені попередили про негативний вплив майнінга біткоїнів на клімат. За їхніми спостереженнями, для цього процесу необхідно електроенергії більше, ніж використовується «цілими країнами».
    Bitcoin – це найпопулярніша криптовалюта у світі, що представляє найбільшу частку всього ринку криптовалюти. Це перша криптовалюта, яка була представлена публічно, і, відповідно, має найбільш розвинену інфраструктуру. Вважається, що саме Bitcoin є законодавцем тенденцій у світі криптовалюти.
    Теги: ціни рекорд Біткоїн криптовалюта
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