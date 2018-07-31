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    Економіка та фінанси

    Курс біткоїна знову пішов униз

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    Курс біткоїна знову пішов униз

    Капіталізація біткоїна сягає 139,6 млрд доларів

    Криптовалюта Bitcoin за останню добу подешевшала на 0,4% до 8,126 тис. доларів. Про це свідчать дані майданчика coinmarketcap.

    При цьому капіталізація Bitcoin, який є лідером за цим показником, станом на вівторок становить 139,6 млрд доларів, обсяг угод за останні 24 години становив 4,8 млрд доларів.

    Другою за капіталізацією криптовалютою залишається Ethereum з капіталізацією в 45,5 млрд доларів.

    Наголошується, що всього вже отримано 17,181 млн монет Bitcoin.

    23 липня повідомлялося, що біткоїн подорожчав до $7,646 тис.

    Нагадаємо, міністерство фінансів Ізраїлю розглядає можливість введення в обіг власної криптовалюти — електронного шекеля — в рамках плану скорочення обсягу готівки в економіці і боротьби з операціями на «чорному ринку».

    Джерело: Українські новини

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