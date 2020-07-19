Курс долара стрімко рушив вгору. Чи очікувати обвалу гривні



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До виборів девальвація гривні буде дуже невелика

Експерти прогнозують сумбурний тиждень на валютному ринку

Тиждень, що минає, виявився несприятливим для гривні: її курс до долара повзучий, але досить жваво знижувався. До п’ятниці нацвалюта знецінилася на 35 копійок. В результаті за 17 днів червня готівкова гривня втратила вже 65 копійок, дійшовши до 27,47 грн/долар в продажу.

Куди піде тренд наступного тижня, читайте далі. Експерти – член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин і президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.

Що сталося з курсом за тиждень

Дешевшати готівкова гривня почала вже минулими вихідними – спочатку повільно, потім все швидше. Також змінювався і курс Нацбанку. Якщо в понеділок офіційний курс долара до гривні був нижче 27 грн (26,95) за долар, то з вівторка по п’ятницю він зріс відразу на 32 копійки, дійшовши до 27,27 грн/долар. При цьому регулятор навіть не намагався інтервенціями утримати курс від зростання.

Міжбанківський і готівковий ринок відреагували відповідно, в результаті курс продажу готівкової валюти в обмінниках підвищився за п’ять днів на 27 копійок, досягши 27,47 грн/долар у продажу і 27,21 грн/долар в купівлі.

На понеділок, 20 липня, регулятор встановив курс 27,36 грн/долар.

Головні причини змін

Експерти кажуть, що на ослаблення гривні вплинули два головні чинники – призначення Верховною Радою повноцінного голови Нацбанку – ним став відомий банкір, голова Укргазбанку Кирило Шевченко, а також ключові тези його виступу у Верховній Раді. Кирило Шевченко заявив, що монетарна політика, спрямована на стримування інфляції, показала свою ефективність, але зараз на порядку денному стоїть завдання пожвавлення економіки.

А для цього, на думку Андрія Шевчишина, потрібні фінансові вливання, які можна отримати, в тому числі і за рахунок девальвації гривні.

«Фактично йдеться про те, щоб пожертвувати низькою інфляцією для підтримки зростання економіки за рахунок додаткового стимулювання через емісію гривні. Також ринок очікує девальвації гривні, що стимулюватиме експортерів. Зі зростанням інфляції і девальвації гривні підвищаться і бюджетні надходження. Саме очікування мільярдних гривневих вливань в економіку і можливої швидкої девальвації гривні викликали хоч і не обвал, але помітне підвищення курсу», – резюмував Андрій Шевчишин.

Олег Пендзин також нагадав, що помірна девальвація стимулює відновлення економіки в умовах кризи.

«Минулого тижня зростання курсу мало радше емоційний характер, пов’язаний з призначенням на пост голови НБУ Кирила Шевченка, якого вважають технократом, готовим виконувати завдання влади, – каже Олег Пендзин. – Регулятор своїми діями вже показав: повернення до низького курсу він не планує. Тому висхідний тренд продовжувався весь тиждень».

Олександр Охріменко звернув увагу на те, що черговий аукціон з продажу ОВДП, який відбувся 14 липня, дав цікаві результати: попит серед покупців викликали валютні цінні папери.

«Гривневі ОВДП ніхто не хотів купувати, хоча прибутковість була на рівні 9-10% річних, всього продано гривневих ОВДП на суму близько 10 млн грн, це мізер, – аналізує Олександр Охріменко. – Але зате доларові ОВДП скуповували з розмахом. Всього було продано доларових ОВДП з терміном обігу близько року, на суму понад 300 млн дол., Це близько 8 млрд грн. Прибутковість за ними була 3,5%».

На думку експерта, за цим ховається надія банків заробити не на відсотках, а на очікуваному незабаром зростанні курсу долара.

Чого очікувати наступного тижня

Прогнози експертів однозначні: тренд на ослаблення гривні наступного тижня збережеться. Розбіжності лише в деталях.

Так, Олег Пендзин впевнений, що курс готівкової гривні підросте ненабагато і виявиться близько 27,5 грн.

Андрій Шевчишин також прогнозує зростання курсу, але не вище 28 грн/долар.

«Ринок зараз намацує новий коридор, який буде вище, ніж той, що був раніше, – аналізує Андрій Шевчишин. – Я б не говорив, що курс стане наполегливо дертися вгору. Але ринок уважно стежить за діями НБУ, яку він проводитиме курсову політику. Регулятор через систему інтервенцій повинен показати, яким він бачить новий коридор. Поки ринок тестує рівень курсу 27,5 грн/долар. Якщо регулятор не відреагує, то курс піде і далі. Якщо регулятор вийде з продажем валюти, значить, 27,5 грн/долар – це новий орієнтир».

Охріменко каже, що наступний тиждень очікується сумбурним в сенсі зміни курсу і може стати «перевірочним» для Кирила Шевченка. А саме: дасть він «по руках» фінансовим спекулянтам, які активізуються і починають розгойдувати курс, сподіваючись, що новий головний банкір підтримає тренд на різку девальвацію гривні, чи він стабілізує курс в коридорі 27,5-27,9 грн/долар.

«Тому зробити точний прогноз курсу навіть на тиждень складно, – міркує Олександр Охріменко. – Зараз спостерігається уповільнена девальвація гривні. Найімовірніше, найближчого тижня вона триватиме. Можливі навіть спекулятивні скачки курсу до 28 грн/долар з наступним поверненням до 27,5 грн/долар».

Продавати чи купувати валюту

Експерти кажуть, що валюту зараз варто купувати, поки курс не зріс ще більше. А ось продавати її поспішати не треба, можна продешевити. Хіба що в разі крайньої необхідності.

«З розрахунком на перспективу інвестувати зараз в долари виявиться вигідніше, ніж їх позбутися, перейшовши в гривневі депозити, – говорить Андрій Шевчишин. – Зниження курсу вже чекати не доводиться – в середньостроковій перспективі буде уповільнена девальвація гривні».

Олег Пендзин зазначив, що значних доходів від інвестицій в валюту чекати не варто до листопада, поки не відбудуться вибори до місцевих рад, які призначені на 25 жовтня.

«У нас виборці дуже негативно реагують на зростання курсу долара, – говорить Олег Пендзин. – Тому до виборів девальвація гривні буде дуже невелика, навряд чи вище 28 грн/долар. І лише потім вона прискориться».

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