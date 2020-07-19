Українська компанія продає російські «ГАЗелі» під іншою назвою



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Короткобазна «ГАЗель-Бізнес» з однорядною кабіною стала називатися HDC B21R23 Фото: mdg-truck.com

Нижегородські вантажівки збирають в Україні з липня 2020 року

Український дистриб'ютор Горьковського автозаводу, компанія «Мотор Девелопмент Груп», оголосила про створення нового бренду комерційних автомобілів HDC. Під маркою HDC в Україні почали випускати і продавати «ГАЗелі-Бізнес».

Поки гамма моделей HDC обмежена чотирма варіантами бортових вантажівок з бензиновими двигунами.

Місцевий дистриб'ютор ГАЗу був змушений локалізувати виробництво «Газелей», оскільки з 1 січня 2020 року імпортувати автомобілі російського складання в Україну заборонено. Збірка «Газелей» в Україні ведеться з російських машинокомплектів.

Поряд з маркою, помінялися і назви модифікацій: наприклад, короткобазна «ГАЗель-Бізнес» з однорядною кабіною стала називатися не ГАЗ 3302-750 «ГАЗель-Бізнес», а HDC B21R23, та ж версія, але з довгою базою - НЕ 330202-750, а B21R33. Модифікації з дворядною кабіною з різною вантажною платформою перейменовані з 33023-750 і 330232-750 в B22R23 і B22R33 відповідно.

Відмінності між грузовиками HDC і «ГАЗелі» зводяться до шильдиків і логотипів, причому лейбл HDC нехитрий - літери написані на чорному тлі прямо на фірмовому «щиті», на якому у російських машин красується символ Нижнього Новгорода. Чому в фірмі «Мотор Девелопмент Груп» не стали вигадувати старим «Газелі» більш гучні назви - невідомо.

Поки лінійка HDC складається тільки з задньопривідних вантажівок-шасі або вантажівок з бортовим кузовом. Силовий агрегат - бензиновий 107-сильний (221 Нм) двигун УМЗ-Evotech об'ємом 2,7 літра. За доплату на українські «ГАЗелі» можна встановити газобалонне обладнання, розраховане на пропан-бутан.

Продажі українських «Газелей» під брендом HDC вже почалися. Короткобазна шасі з «одинарною» кабіною коштує 474 700 гривень, бортова вантажівка - від 489 700 гривень. На лінійку HDC діє гарантія 2 роки або 80 тисяч кілометрів.

Локалізація зберегла низьку ціну вантажівок: HDC залишаються найдешевшими комерційними автомобілями вантажопідйомністю до півтора тонни серед представлених на українському ринку.

Раніше «Главком» писав, що найбільший виробник автомобілів країни-агресора – «АвтоВАЗ» – почав повномасштабний наступ на український ринок: росіяни привезли останні новинки та запустили абсолютно новий сайт. Але найголовніше: як стало відомо «Главкому» з кількох власних джерел, у Запоріжжі розпочато виробництво автівок під брендом Lada.

Цю інформацію «Главкому» підтвердили декілька дилерів російської марки в Україні. За їхніми словами, «лади» збирають на Запорізькому автомобілебудівному заводі, який належить корпорації «Укравто» Тарієла Васадзе.

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