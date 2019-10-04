Лідери профспілок металургів написали листа Зеленському



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Автори звернення до Володимира Зеленського відзначили, що в разі зупинки гірнічо-збагачувального комбінату у Кривому Розі без роботи залишиться маса людей

Зеленського закликають не допустити економічної катастрофи у Кривому Розі

Ухвалення законопроекту 1210, яким передбачено підвищення рентних ставок на видобуток залізної руди в кілька разів, змусить власників зупиняти виробництво, тому що привезти руду з Росії буде коштувати в рази дешевше.

Про це йдеться в листі глави Федерації металургів України Сергія Біленького та керівника Центрального комітету профспілки металургів і гірників Сергія Комишева президенту України Володимиру Зеленському, копія якого є в розпорядженні Мінпрому.

Автори листа звернули увагу, що найсильніший удар буде завдано рідному місту глави держави - Кривому Рогу.

«Пане президенте, Ви прекрасно знаєте, як будується економіка. Ви знаєте, що відбувається з містами, в яких закриваються підприємства. Ми всі були цьому свідками в дев'яності. Підвищивши рентну плату на видобуток залізної руди, знищивши наші гірничо-збагачувальні комплекси, народні депутати вб'ють Кривий Ріг», - йдеться в листі.

Автори звернення до глави держави відзначили, що в разі зупинки гірнічо-збагачувального комбінату без роботи залишиться маса людей, що працюють, в тому числі, і в малому бізнесі - продавці магазинів, працівники АЗС, майстри салонів краси і багато інших, оскільки у гірників не буде грошей.

«Спочатку це буде удар по Кривому Рогу - молодь почне шукати нові міста і країни для життя, професіонали також поїдуть за кордон і залишаться у нас тільки люди похилого віку, які будуть тихо доживати свій вік. А потім вдарить і по Україні», - застерігають автори листа .

Вони підкреслюють, що такого розвитку подій в нашій країні не можна допустити.

«Вас обрав народ України і Ви обіцяли піклуватися про народ. Ви просили кожного з нас взяти на себе відповідальність за розвиток країни і люди охоче допомагають Вам кожен день на своєму робочому місці. Володимир Олександрович, люди підтримують Вас у всьому, але зараз вони просять вас підтримати їх. Ваш народ просить про допомогу і сподівається, що Ви дійсно дбаєте про людей, а не про інтереси олігархів. Подумайте, будь ласка, про кожного українця і не допустите великої трагедії в рідному місті і в Україні», - йдеться у зверненні до президенту.

Як відомо, законопроектом №1210 пропонується не тільки підвищити рентну плату за видобуток залізної руди з 8% до 10%, але і збільшити нижній поріг рентабельності залізорудної сировини з 14-25% до подвійної облікової ставки НБУ - сьогодні це 33%. Також пропонується в якості бази для оподаткування брати вартість товарної продукції (в т.ч. концентрату, агломерату, окатишів) з вмістом Fe62-68% замість вартості видобутої руди з вмістом Fe16-30%.

Раніше міжнародна аудиторська компанія PWC провела дослідження згідно з яким зміни до Податкового кодексу, закладені в законопроекті №1210, зроблять рентні платежі в співвідношенні до комерційного прибутку підприємств майже в 10 разів більше, ніж в Росії, а також стануть вище, ніж в Австралії, Бразилії та Китаї.