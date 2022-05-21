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    Економіка та фінанси

    Литва відмовляється від купівлі російської електроенергії

    Електроенергія залишалася єдиним енергоресурсом, який Литва імпортувала з Росії - Литва відмовляється від купівлі російської електроенергії
    Електроенергія залишалася єдиним енергоресурсом, який Литва імпортувала з Росії
    фото з відкритих джерел

    З 22 травня в Литві не буде ні російського газу, ні нафти, ні електроенергії

    Литва від 22 травня перестає купувати російську електроенергію. Таким чином країна стане повністю енергетично незалежною від росії: не буде імпортувати з рф ні електрику, ні нафту, ні газ. Про це повідомляє видання Delfi з покликанням на міністерство енергетики Литви.

    Зазначається, що електроенергія залишалася єдиним енергоресурсом, який Литва імпортувала з Росії. Втім, тепер литовський оператор біржі Nord Pool вирішив не купувати російську електроенергію у єдиного її імпортера в країнах Балтії – групи Inter RAO.

    «Це дуже важливий рубіж не тільки на шляху Литви до енергетичної незалежності. Це вираження нашої солідарності з Україною, що воює, оскільки ми не можемо дозволити, щоб на наші гроші фінансувалася російська військова машина», – сказав міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс.

    Міністр наголосив, що повної енергетичної незалежності Литва досягне тоді, коли успішно завершить синхронізацію, а свої потреби в електриці країна планує покрити за рахунок місцевої зеленої енергетики та імпорту з інших країн ЄС через наявні з'єднання зі Швецією, Латвією та Польщею.

    Зазначимо, що потреби Литви в газі забезпечуються через термінал зрідженого природного газу в Клайпеді, куди той надходить зі США, а єдиний нафтопереробний завод Orlen Lietuva з весни 2022 року відмовився від російської сировини.

    Нагадаємо, влада Латвії дозволила зносити в країні радянські пам’ятки. Це означає, що пам'ятник радянським визволителям в Пардаугаві може стати першим, який планують демонтувати у Литві після зняття юридичних обмежень для цього.

    Теги: ЄС росія окупанти США газ міністр війна гроші електроенергія Литва Україна окупація #stoprussia
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    Литва відмовляється від купівлі російської електроенергії