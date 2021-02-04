Лобісти російської електроенергії в Раді мають відповісти за підрив енергонезалежності, – нардеп

За словами Наливайченко, вже четвертий день Україна закуповує струм з Росії. З 6 лютого очікується різке збільшення обсягів поставок

Наливайченко вважає, що РНБО повинна зупинити російську енергетичну експансію

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) повинна запровадили санкції проти імпорту російської електроенергії, а чиновники і народні депутати, які лобіюють російські інтереси в України, мають понести за це відповідальність.

Про це заявив народний депутат, колишній голова СБУ Валентин Наливайченко.

«Проросійські сили всередині країни і президентської монобільшості в парламенті намагаються переконати нас, що торгівля з країною-агресором – це «корисно» і «правильно». Такі лобісти і бенефіціари імпорту повинні понести відповідальність, а імпорт струму має заборонений до того часу, допоки Україна остаточно не відключиться від Росії і не приєднається до Європейської енергомережі», – заявив нардеп.

За словами Наливайченко, вже четвертий день Україна закуповує струм з Росії. З 6 лютого очікується різке збільшення обсягів поставок.

«РНБО повинна зупинити російську енергетичну експансію! Кожен день імпорту – це викачування грошей з України, ослаблення внутрішніх виробників і втрата енергонезалежності. Тільки за січень Україна заплатила за російську електроенергію більш, ніж 310 млн гривень. Влада не просто відібрала ці кошти в українських енергетиків, а ще й умудрилася зіпсувати відносини з країнами Балтії, всіма європейськими партнерами», – наголосив Наливайченко.

Нагадаємо, з 3 січня Україна імпортує електроенергії з Білоруської АЕС в обсязі 10-12 млн кВт час, що дорівнює потужності одному енергоблоку Рівненської АЕС. З 1 лютого розпочався імпорт безпосередньо з Росії.

Закупівля у Росії стала можливою завдяки поправці депутата Андрія Геруса, який ще восени 2019 року всупереч регламенту протягнув зміни до закону, які надали право російським компаніям постачати струм в Україну.

Основний імпортер російського струму Олександр Притика напередодні пригрозив віяловими відключеннями у випадку заборони імпорту з Росії.