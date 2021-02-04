Бо вдарили морози: Кулеба пояснив чому Україна купує російську електроенергію

Україна планує повністю «відключитися» від російської енергосистеми до 2023 року

За його словами, постачання електроенергії з РФ є вимушеним тимчасовим кроком

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив чому Україна купує електроенергію в Росії: бо має спільні енергосистеми.

Про це він сказав в ефірі 5 каналу.

«Зараз фізично наша система з радянських часів приєднана до російської і білоруської електросистеми. У критичних ситуаціях з точки зору забезпечення електроенергією відбуваються вимушені тимчасові закупівлі електроенергії у тих, до кого ти приєднаний», – говорить міністр.

За його словами, постачання електроенергії з РФ є вимушеним тимчасовим кроком.

«Жодним чином не свідчить про якусь переорієнтацію або заробляння грошей. Вдарили морози – підвищилася різко потреба в Україні – відбулися поставки», » зазначив Кулеба.

Міністр додав, що Україна планує повністю «відключитися» від російської енергосистеми до 2023 року.

«Потрібно пройти технологічний шлях, потрібно привести свою систему у відповідність з європейськими стандартами. Мої колеги з Міністерства енергетики рухаються цим шляхом. Наскільки мені відомо, 2023 рік – найбільш ранній термін, коли можна підготувати свою систему до переходу на роботу на європейські стандарти», – уточнив він.

Нагадаємо, Україна з 1 лютого відновила імпорт електроенергії з Росії. Постачання здійснює приватна компанія «ОНК-ГРУП» протягом кількох годин на день.