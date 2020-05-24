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    Економіка та фінанси

    Lufthansa відновлює авіарейси за 20 напрямками

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    Lufthansa відновлює авіарейси за 20 напрямками

    З 1 червня Lufthansa, Swiss Eurowings почнуть використовувати 160 літаків з наявних у них 760

    Німецька авіаконцерн Lufthansa у другій половині червня збирається запустити рейси з Франкфурта-на-Майні. Очікується, що літаки почнуть літати приблизно за 20 напрямками.

    Про це пише Deutsche Welle.

    Зокрема, рейси почнуть виконувати на Крит, Родос, Ібіцу, у Венеції і Малагу. Для цього будуть використовувати 80 літаків, які зараз простоюють через пандемію коронавірусу.

    З 1 червня Lufthansa, Swiss Eurowings почнуть використовувати 160 літаків з наявних у них 760. Очікується, що діючі заборони на поїздки скасують з середини червня.

    До слова, Україна домовляється з Грузією про відновлення авіасполучення.

    Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив, що відновлення авіасполучення, в тому числі і міжнародне, можливе у червні місяці.

    Як відомо, чотири авіакомпанії Czech Airlines, Lufthansa, Swiss Air та Wizz Air почали складати плани для відновлення польотів в Україну в червні і липні 2020 року.

    З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного. Кабінет міністрів 4 травня продовжив дію карантину до 22 травня, але з 11 травня обмеження були ослаблені.

    До слова, МАУ скасувала продаж квитків на міжнародні рейси до 1 липня.

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