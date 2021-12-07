Перші кадри з переговорів Байдена і Путіна: що сказали президенти

Темою сьогоднішньої розмови стане стягування російських військ до кордонів України

Президенти США Джо Байден та Росії Володимир Путін обмінялись привітаннями на початку переговорів, основною темою яких буде ситуація навколо України. ЗМІ транслювали початок переговорів.

«Вітаю вас, пане президент», – сказав Путін на початку розмови.

Після цього Байден налаштував звґязок та відповів: «Вітаю! Радий бачити вас знову. На жаль, минулого разу ми не зустрілись на G20. Сподіваюсь, наступного разу ми зустрінемось особисто».

Після цього трансляція була припинена. ЗМІ показали декілька кадрів із віртуальної зустрічі.

Сьогоднішня розмова двох лідерів – п’ята з моменту вступу Байдена на посаду американського президента. Раніше глави двох держав тричі спілкувалися телефоном, а в середині червня вони провели в Женеві очну зустріч.

Як повідомляв Білий дім, одним із перших питань, яке Джо Байден планує обговорити з Путіним, стане стягування російських військ до кордонів з Україною. Також президент США планував наголосити на відповідальності РФ за «шкідливі та дестабілізуючі дії».

Окрім України, президент США планує обговорити інші важливі для Сполучених Штатів питання. Зокрема йтиметься про стратегічну стабільність, кіберпростір та ядерну програму Ірану.

У Кремлі перед дзвінком говорили, що прориву після перемовин годі очікувати, і це «робоча розмова в дуже складний період».

Зазначимо, Байден після розмови з Путіним поговорить із Зеленським.

Напередодні ЗМІ повідомляли, що Байден поспілкується із Зеленським у день переговорів з Путіним.

До слова, Порошенко озвучив «червоні лінії» для розмови Байдена з Путіним.

Раніше Білий дім оголосив мету зустрічі Байдена та Путіна. Також стало відомо, про що говоритимуть Байден і Путін.

У Кремлі повідомили, що початок переговорів очікується «в районі шостої вечора» (17:00 за київським часом).

Нагадаємо, світові лідери закликали Росію до відновлення переговорів та деескалації.

Також американський сенатор попередив Росію: Україна може стати «новим Афганістаном».