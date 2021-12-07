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    Стартували переговори Байдена з Путіним

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    Джо Байден і Володимир Путін сьогодні говорять про&nbsp;Україну - Стартували переговори Байдена з Путіним
    Джо Байден і Володимир Путін сьогодні говорять про Україну
    фото із відкритих джерел

    Глави держав говорять захищеним відеозвʼязком

    Близько 17 години за київським часом розпочалися перемовини президента США Джозефа Байдена і президента РФ Володимира Путіна. Про початок розмови повідомила низка медіа.

    Глави держав говорять захищеним відеозвʼязком. Байден веде перемовини зі ситуативної кімнати Білого дому. Путін говорить зі своєї резиденції в Сочі.

    У Кремлі перед дзвінком говорили, що прориву після перемовин годі очікувати, і це «робоча розмова в дуже складний період».

    Сьогоднішня розмова Байдена і Путіна стала їхніми першими прямими перемовинами з липня, коли президенти говорили телефоном після червневої особистої зустрічі.

    Зазначимо, Байден після розмови з Путіним поговорить із Зеленським.

    Напередодні ЗМІ повідомляли, що Байден поспілкується із Зеленським у день переговорів з Путіним.

    До слова, Порошенко озвучив «червоні лінії» для розмови Байдена з Путіним.

    Раніше Білий дім оголосив мету зустрічі Байдена та Путіна. Також стало відомо, про що говоритимуть Байден і Путін.

    У Кремлі повідомили, що початок переговорів очікується «в районі шостої вечора» (17:00 за київським часом).

    Нагадаємо, світові лідери закликали Росію до відновлення переговорів та деескалації.

    Також американський сенатор попередив Росію: Україна може стати «новим Афганістаном».

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    Теги: Росія бойовики на Донбасі Донбас США Джозеф Байден Путін Україна
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    Стартували переговори Байдена з Путіним