Стартували переговори Байдена з Путіним
Глави держав говорять захищеним відеозвʼязком
Близько 17 години за київським часом розпочалися перемовини президента США Джозефа Байдена і президента РФ Володимира Путіна. Про початок розмови повідомила низка медіа.
Глави держав говорять захищеним відеозвʼязком. Байден веде перемовини зі ситуативної кімнати Білого дому. Путін говорить зі своєї резиденції в Сочі.
У Кремлі перед дзвінком говорили, що прориву після перемовин годі очікувати, і це «робоча розмова в дуже складний період».
Сьогоднішня розмова Байдена і Путіна стала їхніми першими прямими перемовинами з липня, коли президенти говорили телефоном після червневої особистої зустрічі.
Зазначимо, Байден після розмови з Путіним поговорить із Зеленським.
Напередодні ЗМІ повідомляли, що Байден поспілкується із Зеленським у день переговорів з Путіним.
До слова, Порошенко озвучив «червоні лінії» для розмови Байдена з Путіним.
Раніше Білий дім оголосив мету зустрічі Байдена та Путіна. Також стало відомо, про що говоритимуть Байден і Путін.
У Кремлі повідомили, що початок переговорів очікується «в районі шостої вечора» (17:00 за київським часом).
Нагадаємо, світові лідери закликали Росію до відновлення переговорів та деескалації.
Також американський сенатор попередив Росію: Україна може стати «новим Афганістаном».