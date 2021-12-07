Стартували переговори Байдена з Путіним

Джо Байден і Володимир Путін сьогодні говорять про Україну

Глави держав говорять захищеним відеозвʼязком

Близько 17 години за київським часом розпочалися перемовини президента США Джозефа Байдена і президента РФ Володимира Путіна. Про початок розмови повідомила низка медіа.

Глави держав говорять захищеним відеозвʼязком. Байден веде перемовини зі ситуативної кімнати Білого дому. Путін говорить зі своєї резиденції в Сочі.

У Кремлі перед дзвінком говорили, що прориву після перемовин годі очікувати, і це «робоча розмова в дуже складний період».

Сьогоднішня розмова Байдена і Путіна стала їхніми першими прямими перемовинами з липня, коли президенти говорили телефоном після червневої особистої зустрічі.

Зазначимо, Байден після розмови з Путіним поговорить із Зеленським.

Напередодні ЗМІ повідомляли, що Байден поспілкується із Зеленським у день переговорів з Путіним.

До слова, Порошенко озвучив «червоні лінії» для розмови Байдена з Путіним.

Раніше Білий дім оголосив мету зустрічі Байдена та Путіна. Також стало відомо, про що говоритимуть Байден і Путін.

У Кремлі повідомили, що початок переговорів очікується «в районі шостої вечора» (17:00 за київським часом).

Нагадаємо, світові лідери закликали Росію до відновлення переговорів та деескалації.

Також американський сенатор попередив Росію: Україна може стати «новим Афганістаном».