«Львівгаз» заявив, що платформа добового балансування «Укртрансгазу» спотворює дані



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Компанія звернулась до НКРЕКП з проханням зобов’язати Оператора ГТС виправити помилки на інформаційній платформі

Платформа добового балансування, котра розроблена «Укртрансгазом», досі працює з помилками. Про це заявили у «Львівгазі». Компанія вже півроку здійснює тестування відповідної інформаційної платформи, однак в її роботі виявлено порушення вимог Кодексу ГТС, котрі призводять до спотворення даних добового балансування газу.

Вже на початку тестування інформаційної платформи добового балансування «Укртрансгазу», фахівці ПАТ «Львівгаз» виявили недоліки. Незважаючи на те, що вже шість місяців триває тестовий режим, компанія стикається з недоліками і грубими порушеннями в роботі цієї інформаційної платформи.

Зокрема, для розрахунку добового балансу та добового небалансу на своїй платформі «Укртрансгаз» використовує інформацію, котра не відповідає значенням обсягу газу, які були завантажені Товариством. Окрім того, «Львівгаз» як оператор ГРМ надає інформацію Оператору ГТС («Укртрансгазу») про фактичне місячне споживання природного газу окремо щодо кожного споживача, чиє споживання не вимірюється щодобово. Однак в ході тестування виявлено, що після завантаження файлів в систему, підтвердження про їх обробку не надходять. При спробі переглянути обсяги, котрі були завантажені Товариством, платформа тривалий час намагається відобразити дані, проте згодом процес переривається та з’являється білий екран.

«При детальному розгляді отриманої інформації на платформі, було виявлено, що «Укртрансгаз» всупереч обов’язку, передбаченому Кодексом ГТС, щодо реєстрації споживачів за постачальниками із спец.обов’язком, не здійснив закріплення відповідних споживачів за постачальниками, а відтак у переліку наявні теплогенеруючі підприємства та споживачі, котрі відносяться до категорії населення. Ми неодноразово звертались як до НКРЕКП, так і до «Укртрансгазу», інформуючи про виявлені недоліки і навіть грубі порушення Кодексу ГТС, котрі були зафіксовані нами в роботі інформаційного продукту», - зазначає директор ПАТ «Львівгаз» Павло Сербан.

Зауваження, котрі надавав ПАТ «Львівгаз», не були усунуті, в тому числі і математичні. А усі розрахунки добового балансування та небалансу на інформаційній платформі, котра розроблена «Укртрансгазом» - хибні, переконують в компанії. Порушення вимог Кодексу ГТС призводять до спотворення даних добового балансу природного газу. ПАТ «Львівгаз» звернулось до НКРЕКП з проханням зобов’язати Оператора ГТС виправити помилки на інформаційній платформі та виконувати вимоги Кодексу ГТС.