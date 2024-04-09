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Комітет Ради підготував остаточний варіант законопроєкту про мобілізацію до другого читання

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Комітет Ради підготував остаточний варіант законопроєкту про мобілізацію до другого читання
13 членів комітету проголосували за, 5 – утрималися
фото: Мар'яна Безугла/Facebook

Із документу виключили положення щодо демобілізації і ротації військовослужбовців

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підготував остаточний варіант мобілізаційного законопроєкту до другого читання. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Нардеп повідомив, що із документу виключили положення щодо демобілізації і ротації військовослужбовців.

Член Комітету Олександр Федієнко підтвердив, що виключення питання демобілізації із законопроєкту ініціював головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

Уряд зобовʼязаний внести на розгляд парламенту окремий законопроєкт із цими положеннями.

Основні положення:

  • Залишається норма про право на демобілізацію людей з інвалідністю. 
  • Демобілізація у зв’язку із звільненням з полону (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу). 
  • Визнані обмежено придатними зобовʼязані будуть повторно пройти переогляд протягом 12 місяців.
  • Військовослужбовці у разі укладення першого контракту мають право на компенсацію 50 відсотків від першого внеску за кредитом, забезпеченим предметом іпотеки.
  • Ті, хто отримав 2-3 групу інвалідності після 24 лютого 2022 року (окрім військовослужбовців) підлягають повторному медичному огляду для визначення придатності до служби.
  • Обмеження консульських послуг для чоловіків від 18 до 60 років без військово-облікових документів.
  • Обмеження на керування транспортними засобами чоловікам відповідного віку за вимогою ТЦК. 

13 членів комітету проголосували за, 5 – утрималися. Далі законопроєкт прямує до парламенту, де депутати будуть визначати подальшу долю закону та його окремих статей.

Закон вступає в силу через місяць після прийняття, за цей час уряд має підготувати всі нормативні документи. Законопроєкт розглядався в Комітеті два місяці.

Нагадаємо, Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки остаточно фіналізував пропозиції до законопроєкту №10449 про мобілізацію.

Як повідомлялося, Верховна Рада може розпочати розгляд законопроєкту про мобілізацію у другому читанні 10 квітня.

Як відомо, 7 лютого Верховна Рада підтримала оновлений урядовий законопроєкт про мобілізацію. Серед його пунктів – скасування строкової служби (замість неї буде базовий військовий вишкіл) і демобілізація військових після 36 місяців служби.

Крім того, в Україні набув чинності закон про зменшення призовного віку. У зв'язку з цим ТЦК почнуть викликати 25-річних для уточнення даних і проходження медогляду.

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Теги: Верховна Рада депутат демобілізація закон законопроєкт

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