Обмежено придатні зникнуть. Депутат пояснив, як діятимуть нові правила

Військові матимуть змогу лікуватися від отриманих травм під час бою зі збереженням грошового забезпечення до 12 місяців

Веніславський: «Після скасування статусу «обмежено придатний» військовозобов’язані повинні протягом дев’яти місяців прости військово-лікарські комісії»

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №10313, який передбачає скасування терміну «обмежено придатний» та вирішує низку соціальних проблем. Детально про це розповів член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки й нардеп від «Слуги народу» Федір Веніславський в інтервʼю «Главкому».

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Політик наголосив, що закон комплексний. Окрім того, що держава відмовляється від терміну «обмежено придатний», залишаючи в обігу визначення «придатні» й «непридатні» до військової служби, документ вирішує низку соціальних проблем:

військові матимуть змогу лікуватися від отриманих травм під час бою зі збереженням грошового забезпечення до 12 місяців;

реабілітація осіб, звільнених із полону;

звільнення від штрафів та пені військовослужбовців, котрі виконують бойові завдання;

на рівні закону зафіксували одноразову компенсацію у розмірі 15 млн грн за загибель військових на фронті.

«Дійсно, після скасування статусу «обмежено придатний» військовозобов’язані повинні протягом дев’яти місяців прости військово-лікарські комісії. Щодо можливого покарання за ухилення від медогляду, цим займається правоохоронний парламентський комітет», – зауважив Веніславський.

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Нагадаємо, Верховна Рада скасувала статус обмежено придатних для військової служби. Українці, які мали цей статус, можуть бути мобілізовані до бойових підрозділів.

Як відомо, Верховна Рада прийняла законопроєкт № 10313 «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист». Він забезпечує права військовослужбовців на інформацію, медичне забезпечення, визначення втрати працездатності тощо.

Передбачається можливість заміщення цивільними посад військових капеланів підрозділів Сил оборони, відпустки для військовослужбовців при народженні дитини та відпустки після поранення та лікування, які можуть тривати до 12 місяців.

Зауважимо, 7 лютого Верховна Рада підтримала оновлений урядовий законопроєкт про мобілізацію. Серед його пунктів – скасування строкової служби (замість неї буде базовий військовий вишкіл) і демобілізація військових після 36 місяців служби.

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До другого читання проєкту закону народні депутати подали понад 4 тис. правок: вручну й електронно. Унаслідок цього законопроєкт може в підсумку зазнати чимало змін.

Додамо, Рада визначилась щодо відстрочки і бронювання від мобілізації.