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HIMARS для України: США організовує в Австралії перше іноземне виробництво далекобійних ракет

Катерина Іванова
glavcom.ua

Першу партію ракет планують протестувати наприкінці 2025 року, а до 2030 року має бути налагоджене виробництво на кілька тисяч ракет щорічно

Сполучені Штати планують відкрити в Австралії перший іноземний завод з виробництва керованих далекобійних ракет GMLRS для реактивних систем залпового вогню HIMARS. Боєприпаси направлятимуть на потреби Сил оборони України. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Видання зазначає, що компанія Lockheed планує найняти шістьох австралійських інженерів для підготовки і запуску виробництва. Рішення ухвалене, оскільки оборонна промисловість США не може задовольнити попит і швидко поповнити запаси ракет.

«Швидке споживання боєприпасів в Україні та на Близькому Сході, – від ракет до артилерійських снарядів, – ускладнило здатність промислової бази США задовольнити попит і поповнити вичерпані запаси. Адміністрація Байдена прагне розробити кілька виробничих ліній у країнах-союзниках для критичної зброї, хоча це нелегко», – пише WSJ.

В Австралії заявили, що першу партію ракет планують протестувати наприкінці 2025 року, а до 2030 року має бути налагоджене виробництво на кілька тисяч ракет щорічно. Перешкодами для здійснення плану можуть стати брак кадрів, складнощі у транспортуванні та дефіцит необхідних для виробництва компонентів.

Виробництво ракет заплановане на військовій базі, розташованій на околиці Сіднея. Видання наголошує, що це перший завод із виробництва такої зброї, відкритий за межами США.

Нагадаємо, адміністрація президента США виділить Україні новий пакет військової допомоги на $300 млн. Україна востаннє отримувала пакет військової допомоги від США ще в грудні 2023 року.

Водночас Білий дім звернувся до Конгресу США з закликом якомога швидше ухвалити законопроект про виділення фінансування на підтримку України. Салліван повторив слова президента США Джо Байдена про те, що «час спливає» і допомога Україні потрібна прямо зараз.

Стало відомо, що австралійський багатій подарує Україні мільйони доларів для розмінування полів.

Передбачається, що це дозволить зробити землі безпечними для фермерів. Посол України в Австралії Василь Мірошниченко подякував фонду Форреств за підтримку. 

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Теги: США Австралія промисловість завод посол фінансування Україна боєприпаси

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