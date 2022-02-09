МАУ змінила правила перевезення багажу на деяких рейсах

МАУ виключила перевезення багажу до деяких міст світу зі свого найдешевшого тарифу

МАУ прибрала багаж із найдешевших квитків на рейсах до Америки

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) виключила перевезення багажу із найдешевшого тарифу Lite на рейсах з Києва до Нью-Йорка та Торонто, які планує запустити у червні. Про це пише Avianews.com.

Така зміна вже відображена у системі бронювання авіабілетів.

До цього найдешевші квитки економ-класу МАУ на рейсах до Америки включали ручну поклажу та одне місце багажу вагою до 23 кг.

Відтепер пасажири з квитками за тарифом Lite при польоті до Нью-Йорка та Торонто зможуть взяти з собою безкоштовно лише два місця ручної поклажі з вагою до 7 кг та 5 кг відповідно.

Тариф Lite на інших далеких рейсах авіакомпанії, як і раніше, включає одне місце багажу до 23 кг.

Нагадаємо, раніше авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) анонсувала перезавантаження низки маршрутів та запуск нових напрямків в рамках літнього сезону-2022. Зокрема, від 1 червня розширення мережі авіакомпанії передбачає відновлення програми рейсів з Києва до Гельсінкі, Варшави, Ніцци, Брюсселя, Копенгагену, Стокгольма та інших міст.

Крім того Ryanair скасував сім авіарейсів із України.

Також перед новим роком WizzAir оновив список анульованих маршрутів з України.

У січні українська авіакомпанія після двох тижнів польотів закрила новий маршрут. Причиною даного рішення авіакомпанія назвала «комерційні причини». Як правило, таким чином перевізники пояснюють нерентабельність перевезень, пояснюють у виданні.

Також повідомлялося, українська бюджетна авіакомпанія Bees Airline тимчасово зробила безкоштовним перевезення багажу за своїми найдешевшими тарифами.

Нагадаємо, новий український лоукостер полетить до Барселони та Тбілісі. Також іспанський лоукостер запустив рейси з Києва до Парижа.

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