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    МАУ змінила правила перевезення багажу на деяких рейсах

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    МАУ виключила перевезення багажу до деяких міст світу зі свого найдешевшого тарифу - МАУ змінила правила перевезення багажу на деяких рейсах
    МАУ виключила перевезення багажу до деяких міст світу зі свого найдешевшого тарифу
    фото з відкритих джерел

    МАУ прибрала багаж із найдешевших квитків на рейсах до Америки

    Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) виключила перевезення багажу із найдешевшого тарифу Lite на рейсах з Києва до Нью-Йорка та Торонто, які планує запустити у червні. Про це пише Avianews.com.

    Така зміна вже відображена у системі бронювання авіабілетів.

    До цього найдешевші квитки економ-класу МАУ на рейсах до Америки включали ручну поклажу та одне місце багажу вагою до 23 кг.

    Відтепер пасажири з квитками за тарифом Lite при польоті до Нью-Йорка та Торонто зможуть взяти з собою безкоштовно лише два місця ручної поклажі з вагою до 7 кг та 5 кг відповідно.

    Тариф Lite на інших далеких рейсах авіакомпанії, як і раніше, включає одне місце багажу до 23 кг.

    Нагадаємо, раніше авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) анонсувала перезавантаження низки маршрутів та запуск нових напрямків в рамках літнього сезону-2022. Зокрема, від 1 червня розширення мережі авіакомпанії передбачає відновлення програми рейсів з Києва до Гельсінкі, Варшави, Ніцци, Брюсселя, Копенгагену, Стокгольма та інших міст.

    Крім того Ryanair скасував сім авіарейсів із України.

    Також перед новим роком WizzAir оновив список анульованих маршрутів з України.

    У січні українська авіакомпанія після двох тижнів польотів закрила новий маршрут. Причиною даного рішення авіакомпанія назвала «комерційні причини». Як правило, таким чином перевізники пояснюють нерентабельність перевезень, пояснюють у виданні.

    Також повідомлялося, українська бюджетна авіакомпанія Bees Airline тимчасово зробила безкоштовним перевезення багажу за своїми найдешевшими тарифами.

    Нагадаємо, новий український лоукостер полетить до Барселони та Тбілісі. Також іспанський лоукостер запустив рейси з Києва до Парижа.

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    Теги: Торонто МАУ перевезення
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    МАУ змінила правила перевезення багажу на деяких рейсах