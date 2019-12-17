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    Економіка та фінанси

    Майже 8 тис. споживачів ТОВ «Рівнегаз Збут» розраховуються за газ через Viber

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    Майже 8 тис. споживачів ТОВ «Рівнегаз Збут» розраховуються за газ через Viber

    Чат-бот 7104ua у месенджері Viber функціонує вже 9 місяців

    Застосунок Viber – це один із семи сервісів, через які зручно і швидко можна передати показники лічильника газу, та навіть сплачувати за нього. Наразі він серед найпопулярніших у рівнян. На сьогоднішній день у Viber зареєстровано майже  7 800 споживачів газу Рівненщини.

    Чат-бот 7104ua у месенджері Viber функціонує вже 9 місяців. Наразі чат-бот 7104ua Viber розширив свій функціонал – відтепер споживач може не лише подати показання лічильника та оплатити за газ, а й завантажити щомісячний рахунок у форматі PDF. Відповідно до законодавства оплатити за газ потрібно до 20 числа щомісяця. Тоді в клієнта не буде нарахована пеня. Зручно це зробити за допомогою чат-боту.

    У листопаді перші клієнти вже скористались новою послугою і зручно та швидко завантажили рахунки за газ у мобільному застосунку. Таке нововведення  дозволяє рівнянам завжди бути  в курсі і через свій смартфон постійно контролювати стан розрахунків за спожитий газ. А. відтак, забути про пеню. Її, нагадаємо, відповідно до нових змін у Законі «Про житлово-комунальні послуги» споживач  зобов'язаний буде сплачувати в разі затримки платежів за послуги. Розмір пені не вище 0,01 % від суми боргу за кожен день прострочки.

    «Щоденно дедалі частіше наші клієнти користуються мобільними додатками та близько 8 тис використовують чат-бот 7104ua Viber. Сучасний формат спілкування компанії з клієнтом  через смартфон мобілізує споживачів, вчить оперативності та плануванню оплат за комунальні послуги», - розповідає  директор ТОВ «Рівнегаз Збут» Леонід Кошельник.

    Приєднатись до чат-бота може кожен бажаючий. Для цього достатньо сканувати  QR-код смартфоном, да вказати  номер особового рахунку та суму останнього платежу за газ (або номер лічильника газу). Спосіб оплати за газ через Viber має ряд переваг. Зокрема, можливість миттєвої оплати з будь-якої точки світу в режимі 24/7, відсутність черг, звітність, простота оплати, безпека грошових операцій.

    Ще за допомогою цього сервісу споживач  також  може передати показники за спожитий газ, переглянути поточний стан розрахунків, історію оплат і показань лічильника.

    З деталями можна ознайомитися за посиланням: - https://bit.ly/2UHuHKK.

    газ інтернет Рівненщина
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