Мешканці Житомирщини заборгували за газ 454 млн грн



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Зростання боргів і несвоєчасні розрахунки ставлять під загрозу стабільне постачання газу для споживачів регіону

За 10 місяців цього року через заборгованість за газ на Житомирщині відключені понад 9 тис. споживачів. Разом з цим житомиряни почали погашати борги за газ - з початку року вони зменшились на 101 млн грн.

Зростання боргів і несвоєчасні розрахунки ставлять під загрозу стабільне постачання газу для споживачів регіону. Адже через відсутність оплати за газ «Житомиргаз збут» не може розрахуватися з іншими учасниками газового ринку. Тому 41 103 тис боржників отримали від «Житомиргаз збуту» попередження про відключення від газопостачання.

«Ми вдячні тим споживачам, які вчасно та в повному обсязі розраховуються за спожиті кубометри газу. В кого ситуація склалася по-іншому – просимо звернутися до підприємства, щоб реструктурувати борг», - говорить директор ТОВ «Житомиргаз збут» Олена Благодарська.

Впродовж 2019 року через системні неплатежі від газопостачання були відключені 9 623 побутових споживачів.

Від моменту попередження до відключення газопостачання споживач має достатньо часу, аби сплатити кошти або звернутися до ТОВ «Житомиргаз збут» із заявою про погашення боргу частинами. Тому, щоб уникнути відключення, споживачам потрібно вчасно подбати про спосіб погашення заборгованості.

Крім того, у «Житомиргаз збуті» наголошують, що припинення газопостачання не позбавляє від необхідності оплати заборгованості, а у разі стягнення заборгованості в судовому порядку, до цієї суми додаються ще судові витрати та інфляційні втрати.

Повторне приєднання до системи газопостачання можливе лише після повного погашення заборгованості та компенсації збитків, пов'язаних з припиненням та поновленням газопостачання. Тож компанія просить не допускати таких ситуацій і вчасно розраховуватись за спожитий газ.