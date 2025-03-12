Британський маршал розкрив спільний зі США план протидії Росії

Британський маршал Стрінгер: військові навчання зі США потрібні для стримування Росії

США та Велика Британія продовжать спільні військові навчання, вони необхідні для стримування Росії в Європі, заявив британський маршал авіації Джонні Стрінгер. Він пояснив, що існує постійний план роботи, який передає важливі повідомлення для російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

«І, як я вже сказав, вони необхідні для нашої власної підготовки і для того, щоб переконатися, що ми, не дай Боже, готові (до війни, – «Главком») у разі потреби», – резюмував Стрінгер.

Reuters пише, що Трамп часто сумнівався в підтримці США союзників по НАТО, регулярно скаржачись на членів, які витрачають занадто мало на оборону, і досі відмовляв європейським союзникам у проханнях надати «захист», якщо вони надішлють миротворців в Україну.

Стрінгер також наголосив на наявності «постійного плану» для виконання спільних місій. Ці дії, на його думку, надсилають важливі повідомлення Володимиру Путіну. Американський генерал-майор Джейсон Армагост додав, що завершення навчань у найближчому майбутньому не передбачається.

Раніше політичні експерти заявили, що Польщі, Франції та Великій Британії потрібно сформувати оборонний союз проти Росії. Видання Neue Zuercher Zeitung заявило, що такий альянс став би ядром нової європейської оборони, а Північноатлантичний альянс буде «оперативною ланкою», що об'єднує їхні дії.

Нагадаємо, військові представники більше ніж 30 країн світу візьмуть участь у перемовинах, що відбудуться в Парижі, стосовно створення міжнародних сил безпеки для України. Згідно зі словами чиновника, серед учасників будуть країни з Азії та Океанії, які братимуть участь у переговорах дистанційно. Міжнародний склад учасників демонструє, наскільки широко Франція та Велика Британія, що спільно працюють над цими планами, розширюють свої мережі, намагаючись створити коаліцію країн, які «здатні та готові» долучитися до зусиль із захисту України у разі припинення вогню.