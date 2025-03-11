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Рада ухвалила реформу оплати праці на державній службі: що це змінить

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Рада ухвалила реформу оплати праці на державній службі: що це змінить
Проєкт має статус «євроінтеграційного» та входить до Ukraine Facility Plan
колаж: glavcom.ua

Реформа передбачає розмежування оплати праці

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 8222 про реформу оплати праці державних службовців на основі класифікації посад. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Нацагентство з питань держслужбовців.

За документ проголосували 259 народних обранців. В агентстві наголосили, що цей проєкт має статус «євроінтеграційного» та входить до Ukraine Facility Plan (Макрофінансова допомога Україні на €50 млрд, розрахована на чотири роки – «Главком»).

Реформа передбачає розмежування оплати праці на:

  • сталу заробітну плату (посадовий оклад, надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця);
  • варіативну зарплату (премії).

Стала заробітна плата є фіксованою та гарантованою виплатою. Розміри посадових окладів мають встановлюватися з урахуванням каталогу типових посад та у порівнянні з зарплатами у приватному секторі.

Крім того, розмір премії за рік не повинен перевищувати 30% річної оплати праці. Премія залежатиме від особистого внеску держслужбовця в загальний результат роботи державного органу.

Фонд преміювання державного органу встановлюється у розмірі 20% від загального фонду посадових окладів за рік.

Очільниця партії «Слуга народу» Олена Шуляк наголосила, що документ не вносить змін до держбюджету, а отже не передбачає додаткових витрат на зарплати чиновникам і підняття їхніх зарплат.

Закон, за винятком окремих положень, набирає чинності з 1 квітня 2025 року.

Раніше Верховна Рада одностайно підтримала законопроєкт, що визнає результати навчання українських дітей за кордоном. Про це повідомив «Главком» із посиланням на автора цього законопроєкту № 12375, голову Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

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Теги: Верховна Рада партії навчання премія законопроєкт

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