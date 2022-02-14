«Миколаївгаз» у 2021 році сплатив понад 170 млн грн податків до бюджетів усіх рівнів

«Миколаївгаз» є одним з найбільших платників податків у області

За 2021 рік газорозподільна компанія АТ «Миколаївгаз» сплатила 170,3 млн. грн податків. З них, 114,5 млн. грн. до державного і 55,8 млн. грн. до місцевого бюджетів, забезпечуючи робочі місця для майже 1700 працівників. Це є істотним внеском у розвиток місцевих громад і відновлення економіки регіону. Загалом, компанії, що працюють під брендом РГК сплатили в минулому році до бюджетів усіх рівнів 4,3 млрд грн.

АТ «Миколаївгаз», що працює під брендом Регіональної газової компанії, є одним з найбільших платників податків у Миколаївській області.

«Дбаючи про своїх працівників та громади області, ми завжди діємо прозоро в питаннях оплати праці та сплаті податків, – зазначила голова правління АТ «Миколаївгаз» Тетяна Бузовська. – Цього року ми продовжуємо розвивати інфраструктуру регіону, а також започатковуємо низку нових довгострокових проектів в рамках стратегії сталого розвитку. У партнерстві з місцевими громадами ми реалізуємо освітні та екологічні ініціативи».

За ініціативою Регіональної газової компанії цього року АТ «Миколаївгаз» реалізовуватиме низку проектів, спрямованих на сталий розвиток регіону.

Це реалізація спільно з органами місцевої влади проекту переходу низки багатоповерхових будинків з централізованого на індивідуальне опалення. Відкриття Освітнього простору для розвитку інтелектуальних, особистісних та професійних навичок працівників компанії. Співпраця з навчальними закладами в рамках дуальної освіти та багато іншого.

Для поліпшення клієнтського сервісу для 350 тисяч споживачів газу АТ «Миколаївгаз» також активно впроваджує сучасні технології. Так на початку цього року було оновлено мобільний додаток 104.ua з інтегрованим у нього штучним інтелектом. Він самостійно розпізнає фотопокази приладів обліку, що значно полегшує клієнтам компанії процес передачі показань газових лічильників.

АТ «Миколаївгаз» – газорозподільна компанія, що здійснює свою діяльність на території Миколаївської області у співпраці з брендом РГК.

РГК – технологічна компанія, що розробляє операційні, виробничі, інжинірингові та R&D рішення для газорозподілу. Наші проєктні центри, виробничі потужності і логістична мережа забезпечують сучасним обладнанням потреби української газової інфраструктури та інтегровані з глобальними ринками.

АТ «Миколаївгаз» експлуатує 8,7 тис. км газопроводів і забезпечує природним газом 8 міст, 14 селищ міського типу та 313 сіл області.

Клієнтами компанії є понад 349 тис. побутових споживачів Миколаївської області, а також 2,8 тис. підприємств, установ і організацій.