Збільшення податків на видобуток газу дуже скоро обернеться падінням доходів бюджету – нардеп

Кучеренко допустив, що автором ідеї про підвищення податків на видобуток газу є НАК «Нафтогаз України», який розтратив кошти на закупівлю природного газу

Не думаю, що Гетманцев здатний прорахувати комплексно наслідки цих своїх поспішних рішень – Кучеренко

Ідея «Слуги народу» підвищити податки на видобуток українського газу (ренти) дуже швидко призведе до зменшення доходів державного бюджету через падіння обсягів видобутку.

Про це заявив народний депутат, перший заступник голови комітету Ради з питань енергетики Олексій Кучеренко.

«Я не думаю, що Данило Гетманцев здатний взагалі прорахувати комплексно наслідки цих своїх поспішних рішень. Зараз основний козир у нього, що він хоче надходження в бюджет теоретично підняти. А я можу сказати одне, що це призведе до скорочення надходжень у бюджет», – заявив Кучеренко в ефірі телеканалу «Україна24».

За словами Кучеренка, енергетичний комітет ради не може підтримати даний проект закону через катастрофічні наслідки для галузі.

«Якщо все-таки збираються видобувати свій газ, то треба фахівців слухати. І я сподіваюся, що колеги з комітету нашого профільного енергетичного мене почують. Бо ми обов’язково цей законопроект мусимо розглянути і не можемо його підтримати в такому вигляді», – зазначив нардеп.

Кучеренко допустив, що автором ідеї про підвищення податків на видобуток газу є НАК «Нафтогаз України», який розтратив кошти на закупівлю природного газу.

Нагадаємо, 9 лютого у Раді депутат «Слуги Народу» Данило Гетманцев зареєстрував законопроект, яким пропонується збільшити ренту на видобуток газу до рекордних за всю історію країни 69%.