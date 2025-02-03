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Мінфін змінив правила подачі податкової звітності для ФОП та юридичних осіб

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Мінфін змінив правила подачі податкової звітності для ФОП та юридичних осіб
До 10 лютого 2025 року звіти за IV квартал 2024 року подаються за старою формою
фото: dtkt.ua (ілюстративне)

З 2025 року податковий розрахунок подаватиметься щомісяця

Міністерство фінансів затвердило нову форму податкового розрахунку сум ПДФО (податок на доходи фізичних осіб) та ЄСВ (єдиний соціальний внесок), а також оновило порядок його заповнення та подання. Про це повідомляє Мінфін.

Зміни стосуються усіх податкових агентів, зокрема юридичних осіб і ФОП, які виплачують доходи фізичним особам.

Зазначається, що восени 2024 року прийнято зміни до Податкового кодексу України та інших законів у контексті забезпечення бюджетної збалансованості під час воєнного стану, якими, зокрема, змінено податковий період для подання податкового розрахунку сум ПДФО та ЄСВ з квартального на місячний.

Згідно зі змінами:

  • З 2025 року податковий розрахунок подаватиметься щомісяця, протягом 20 календарних днів після закінчення звітного місяця.
  • До 10 лютого 2025 року звіти за IV квартал 2024 року подаються за старою формою.
  • До 20 лютого 2025 року звіти за січень 2025 року подаються за новою формою.

Нова форма звіту змінює його структуру та відтепер включатиме основний розрахунок і декілька додатків:

  • Відомості про ЄСВ.
  • Відомості про доходи.
  • Інформація про трудові відносини.
  • Дані про спеціальний стаж.

«Запровадження нової форми об'єднаної звітності з ПДФО та ЄСВ з щомісячним поданням сприятиме більш ефективному контролю за надходженнями до бюджету та спростить процес звітування для платників податків», – наголошує Мінфін.

Нагадаємо, що у 2024 українці закрили рекордну за п'ять років кількість ФОПів – майже 210 тис. Приріст закритих ФОПів склав понад 32% у порівнянні з 2023 роком. Це найвищий показник закриттів за останні п'ять років. Найбільше закривали ФОПи у секторі роздрібної торгівлі та ІТ.

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Теги: Мінфін економіка податки ФОП гроші ПДВ

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