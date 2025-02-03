Мінфін змінив правила подачі податкової звітності для ФОП та юридичних осіб
З 2025 року податковий розрахунок подаватиметься щомісяця
Міністерство фінансів затвердило нову форму податкового розрахунку сум ПДФО (податок на доходи фізичних осіб) та ЄСВ (єдиний соціальний внесок), а також оновило порядок його заповнення та подання. Про це повідомляє Мінфін.
Зміни стосуються усіх податкових агентів, зокрема юридичних осіб і ФОП, які виплачують доходи фізичним особам.
Зазначається, що восени 2024 року прийнято зміни до Податкового кодексу України та інших законів у контексті забезпечення бюджетної збалансованості під час воєнного стану, якими, зокрема, змінено податковий період для подання податкового розрахунку сум ПДФО та ЄСВ з квартального на місячний.
Згідно зі змінами:
- З 2025 року податковий розрахунок подаватиметься щомісяця, протягом 20 календарних днів після закінчення звітного місяця.
- До 10 лютого 2025 року звіти за IV квартал 2024 року подаються за старою формою.
- До 20 лютого 2025 року звіти за січень 2025 року подаються за новою формою.
Нова форма звіту змінює його структуру та відтепер включатиме основний розрахунок і декілька додатків:
- Відомості про ЄСВ.
- Відомості про доходи.
- Інформація про трудові відносини.
- Дані про спеціальний стаж.
«Запровадження нової форми об'єднаної звітності з ПДФО та ЄСВ з щомісячним поданням сприятиме більш ефективному контролю за надходженнями до бюджету та спростить процес звітування для платників податків», – наголошує Мінфін.
Нагадаємо, що у 2024 українці закрили рекордну за п'ять років кількість ФОПів – майже 210 тис. Приріст закритих ФОПів склав понад 32% у порівнянні з 2023 роком. Це найвищий показник закриттів за останні п'ять років. Найбільше закривали ФОПи у секторі роздрібної торгівлі та ІТ.
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