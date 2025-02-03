Мінфін змінив правила подачі податкової звітності для ФОП та юридичних осіб

До 10 лютого 2025 року звіти за IV квартал 2024 року подаються за старою формою

З 2025 року податковий розрахунок подаватиметься щомісяця

Міністерство фінансів затвердило нову форму податкового розрахунку сум ПДФО (податок на доходи фізичних осіб) та ЄСВ (єдиний соціальний внесок), а також оновило порядок його заповнення та подання. Про це повідомляє Мінфін.

Зміни стосуються усіх податкових агентів, зокрема юридичних осіб і ФОП, які виплачують доходи фізичним особам.

Зазначається, що восени 2024 року прийнято зміни до Податкового кодексу України та інших законів у контексті забезпечення бюджетної збалансованості під час воєнного стану, якими, зокрема, змінено податковий період для подання податкового розрахунку сум ПДФО та ЄСВ з квартального на місячний.

Згідно зі змінами:

З 2025 року податковий розрахунок подаватиметься щомісяця, протягом 20 календарних днів після закінчення звітного місяця.

До 10 лютого 2025 року звіти за IV квартал 2024 року подаються за старою формою.

До 20 лютого 2025 року звіти за січень 2025 року подаються за новою формою.

Нова форма звіту змінює його структуру та відтепер включатиме основний розрахунок і декілька додатків:

Відомості про ЄСВ.

Відомості про доходи.

Інформація про трудові відносини.

Дані про спеціальний стаж.

«Запровадження нової форми об'єднаної звітності з ПДФО та ЄСВ з щомісячним поданням сприятиме більш ефективному контролю за надходженнями до бюджету та спростить процес звітування для платників податків», – наголошує Мінфін.

Нагадаємо, що у 2024 українці закрили рекордну за п'ять років кількість ФОПів – майже 210 тис. Приріст закритих ФОПів склав понад 32% у порівнянні з 2023 роком. Це найвищий показник закриттів за останні п'ять років. Найбільше закривали ФОПи у секторі роздрібної торгівлі та ІТ.