Повітряні сили прокоментували заяви Безуглої про «мільйонні премії генералітету ЗСУ»

«Драматичні баталії довкола військового керівництва набувають нових обертів», – Ігнат про заяви Безуглої

Нардепка Мар’яна Безугла показала документ, у якому оприлюднено допустимий розмір премій для генералів ЗСУ. Згідно із ним, Головнокомандувач має право на премію, що може сягати 20 млн грн. Однак начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат назвав цей допис маніпуляцією.

Мар’яна Безугла оприлюднила документ, згідно з яким, нібито, Головнокомандувач ЗСУ може отримувати премію до 20 млн грн командувач Сухопутних військ ЗСУ – до 12,6 млн грн, командувач Сил територіальної оборони – до 3,2 млн грн, а всі інші – не більше 2,4 млн грн. Пізніше Безугла відреагувала на зауваження, що йдеться не про особисті премії, а про фонди, та висловила припущення, що ці кошти генерали можуть виділяти своїм «любимчикам».

Водночас цей допис обурив Юрія Ігната. Він зауважив, що заяви нардепки є «відвертою маніпуляцією».

«Дискредитувати і засудити... Драматичні баталії довкола військового керівництва набувають нових обертів. Відверта маніпуляція від Безуглої щодо «генеральських премій» на тлі гучних затримань генералів видається театром абсурду під час повномасштабної війни, коли маємо величезні проблеми із мобілізацією, мотивацією, не простою ситуацією на зовнішній арені», – йдеться у дописі.

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Юрій Ігнат порівняв заяви нардепки із діями більшовиками: «Словом, нічого нового вигадувати не треба, сто з гаком років тому – більшовики діяли так само. Чекаємо вистрілу з Аврори?! У перших рядах, звісно, матрос Мар’яна, – Скабєєва куріт в сторонкє…».

Начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ наголосив, що «премії командувачів» – це Фонд того чи іншого керівника, із якого, рішенням командувача, виділяються кошти на преміювання військовослужбовців, допомогу пораненим та інші соціальні речі саме для військовослужбовців виду чи роду військ».

Також командувач Військово-морських сил ЗСУ Олексій Неїжпапа відреагував на закиди Мар'яни Безуглої. За його словами, для того, щоб підтримати військовослужбовців законом України «Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України» передбачено механізми заохочення, серед яких є й грошові премії. Неїжпапа додав, що всі його доходи «відображені в офіційній декларації, доступній для публічного перегляду».

фото: Командувач ВМС ЗС України/Facebook

Водночас Центр стратегічних комунікацій Збройних сил України зауважив, що «оприлюднені депутаткою твердження не відповідають дійсності та допомагають хіба що ворогу вносити розбрат та недовіру в українське суспільство».

«Так, статтею 15 розділу ІІ Закону України «Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України» передбачено вичерпний перелік заохочень, які застосовуються до військовослужбовців. Серед них є, зокрема, й грошові премії – додатково до цінних подарунків, нагрудних знаків і відзнак, грамот, подяк тощо. Для забезпечення таких премій і цінних подарунків Міністр оборони України щороку видає окреме доручення в межах сум, передбачених Законом «Про Державний бюджет України»», – йдеться у повідомленні.

скриншот: t.me/Стратком ЗСУ

Відтак, як зауважує Стратком, командувачі й керівники ЗСУ, їхніх видів та окремих родів військ (сил) отримують річний преміювальний фонд для заохочення особового складу грошовими преміями – для додаткової мотивації найкращих військовослужбовців, у межах реалізації законів про Державний бюджет і Дисциплінарний статут ЗС України.

У 2024 році заохочувальний фонд головнокомандувача ЗСУ становив 19 млн грн. Заохочувальні премії були виплачені 426 військовослужбовцям всіх категорій.

Водночас заохочувальний фонд начальника Генерального штабу ЗСУ минулого року становив 1,8 млн грн, але загалом була використана значно менша сума для преміювання 22 військовослужбовців. У рамках визначених фондів преміювали особовий склад і інші очільники складових Сил оборони України.