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Одна з країн ЄС ухвалить радикальні податки на нерухомість, аби боротися із дефіцитом

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Одна з країн ЄС ухвалить радикальні податки на нерухомість, аби боротися із дефіцитом
Іспанський уряд планує ввести податок до 100% на нерухомість для нерезидентів ЄС
фото: pexels

Мешканці країн з-поза меж ЄС у 2023 році купили в Іспанії 27 тис. обʼєктів нерухомості

Іспанія планує запровадити 100% податку на вартість нерухомості, якщо її купують нерезиденти Європейського Союзу. Про це повідомив премʼєр-міністр Педро Санчес, передає ВВС.

Таким чином уряд хоче вирішити надзвичайну ситуацію із житлом у країні. «Перед Заходом стоїть вирішальний виклик – не стати суспільством, розділеним на два класи: багатих землевласників і бідних орендарів», – сказав він.

Мешканці країн з-поза меж ЄС у 2023 році купили в Іспанії 27 тис. обʼєктів нерухомості. Санчес наголосив, що «не для того, щоб жити», а «щоб заробляти на них».

Премʼєр поки що не оголосив, коли подасть цю пропозицію на затвердження парламенту, де йому часто було важко зібрати достатню кількість голосів для ухвалення закону.

Це один з десятка запланованих заходів, оголошених Санчесом, спрямованих на підвищення доступності житла в країні. Серед інших оголошених заходів – звільнення від податків орендодавців, які надають доступне житло, передача понад 3 тис. будинків новому державному житловому органу, а також більш жорстке регулювання та вищі податки на квартири для туристів.

Нагадаємо, нещодавно було проведено дослідження, яке показало, в яких країнах оренда житла приносить найбільше доходів. Про це пише Delfi.

У Центральній та Східній Європі на піку популярності перебувають Угорщина та Литва. Згідно з даними компанії 1st Move, при виявленні найбільш сприятливих інвестицій у нерухомість країн оцінювали такі дані, як податок на нерухомість, податок на оренду житла, загальний прибуток від оренди. Литва у цьому рейтингу опинилася на хорошому рахунку.

Середній прибутковий податок у Литві дорівнює – 15%. За даними Eurostat, у другому кварталі 2024 рjre ціни на оренду зросли на 10%, порівняно з 2023 р. Ця тенденція, швидше за все, продовжуватиметься, ціни зростатимуть.

До слова, з нового року набувають чинності зміни, які торкнуться орендарів, орендодавців та власників житла у Німеччині. Тому українцям, які перебувають або планують переїзд до країни, потрібно бути особливо пильними. 

Також ціни на житло у Великій Британії наприкінці 2024 року наблизилися до рекордно високого рівня. Про це пише Bloomberg із посиланням на дані Nationwide Building Society.

Ціни зросли на 0,7% у місячному обчисленні до середнього показника в 269 426 фунтів стерлінгів, що трохи нижче рекордного показника 273 751 фунтів стерлінгів, встановленого влітку 2022 року.

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Теги: міністр податки нерухомість Угорщина Литва житло Педро Педро Санчес звільнення оренда

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Економіка

Одна з країн ЄС ухвалить радикальні податки на нерухомість, аби боротися із дефіцитом
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