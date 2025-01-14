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Світ готується до глобальної боротьби за газ – Bloomberg

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Світ готується до глобальної боротьби за газ – Bloomberg
Європа може спровокувати глобальну боротьбу за природний газ
фото із відкритих джерел

Втрата поставок російського газу підвищить попит на газ у Європі і може «витіснити» бідніші країни світу

Європейські країни ризикують не досягти цільових показників щодо запасів газу наступної зими через зупинку транзиту російського газу через територію України. Такі оцінки наводить агентство Bloomberg.

«Цього року світ готується до боротьби за постачання природного газу, що продовжить страждання споживачів і заводів у Європі, яка відчуває брак енергії через високі рахунки», – йдеться в статті.

Як зазначають журналісти, вперше після того, як енергетична криза була посилена війною Росії в Україні, Європа ризикує не досягти своїх цілей щодо зберігання на наступну зиму. Це створює передумови для боротьби за постачання, прийнаймі до того часу, як нові потужності зрідженого природного газу не почнуть працювати.

Стратег із сировинних товарів у Bank of America Corp Франциско Бланч заявив, що у 2025 році в Європі виникне дефіцит енергоносіїв. Проте запаси газу скорочуються через холодну погоду.

«Цього року в Європі, без сумніву, виникне енергетичний дефіцит. Це означає, що всі додаткові обсяги ЗПГ, які з'являться цього року у всьому світі, підуть на компенсацію дефіциту російського газу», – зазначає Франциско Бланч.

Аналітик компанії MST Marquee у Сіднеї Саул Кавонік вважає, що цього року Європа буде змушена закупити до 10 млн. тонн зрідженого природного газу (ЗПГ) на рік. Це на 10% більше, ніж 2024 року. Експортери з Північної Америки зможуть задовольнити зростаючий попит європейців на газ у разі розвитку відповідних потужностей.

При цьому до Старого Світу піде частина газових поставок, призначених для Індії, Бангладешу, Єгипту та інших небагатих країн. Конкуренція за паливо призведе до його подорожчання, і воно стане недоступним для низки регіонів світу. Крім того, зліт цін на газ негативно вплине на розвиток економіки Німеччини та інших держав ЄС.

Це все привертає увагу до США. Найбільший у світі постачальник ЗПГ роками намагався врятувати Європу від газового голоду, і це повідомлення, ймовірно, стане гучнішим після вступу Дональда Трампа на посаду. Він уже пригрозив тарифами, якщо Європа не буде купувати більше американської енергії. За даними Kpler, цього року очікується, що експорт ЗПГ із США зросте приблизно на 15%.

«У Росії, яка все ще є другим за величиною джерелом ЗПГ в Європі, увага буде зосереджена на тому, чи зможе країна зберегти свій експорт після того, як США в п’ятницю наклали санкції», – йдеться у статті. 

Експерти вважають, що з 2026 року ситуація в газовій сфері покращиться, оскільки почнуть функціонувати нові проєкти.

Як відомо, Україна 1 січня о 07:00 в інтересах національної безпеки зупинила транспортування російського природного газу своєю територією. Україна в установленому порядку проінформувала про це міжнародних партнерів. Тепер газотранспортна система України працює в режимі відсутності транзиту російського газу.

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Теги: росія енергетика газ економіка санкції експорт Європа криза

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