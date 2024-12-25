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Мінфін пояснив, як ФОПи сплачуватимуть підвищені податки у 2025 році

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Мінфін пояснив, як ФОПи сплачуватимуть підвищені податки у 2025 році
Станом на 1 грудня в Україні діяли 2 млн 76 тис. ФОПів
фото з відкритих джерел

Нові податкові ставки для ФОПів та юридичних осіб діятимуть не з 1 жовтня 2024 року, а з 1 січня 2025 року

Сьогодні, президент України підписав ухвалений Верховною Радою законопроєкт №9319. Так, військовий збір для платників єдиного податку (ФОПів та юридичних осіб) запроваджується саме з 1 січня 2025 року. Міністерство фінансів повідомило, як фізичні особи – підприємці сплачуватимуть податки у наступному році.

Для ФОПів першої, другої та четвертої груп cтавка збору становить 10% від мінімальної заробітної плати, встановленої на початок 2025 року (8000 грн). Відповідно, військовий збір буде розраховуватися на основі цієї суми, тобто становитиме 800 грн на місяць.

Платники єдиного податку третьої групи (юридичні особи та ФОПи) почнуть сплачувати військовий збір у розмірі 1% від свого обороту за підсумками першого кварталу 2025 року.

Окрім того, не сплачуватимуть військовий збір «заднім числом» фізичні особи. Задекларований фізичними особами загальний річний дохід за 2024 рік оподатковуватиметься військовим збором за ставкою 1,5% (крім доходу від операцій з майном, доходу у вигляді вартості успадкованого чи отриманого у дарунок майна, які оподатковуються за ставкою 5% з 1 грудня 2024 року). Також інші доходи фізичних осіб (дохід від зарплати, оренди, виграшу, депозиту тощо) оподатковуються військовим збором у розмірі 5% з 1 грудня 2024 року. 

Ставка військового збору збільшиться до 5% для доходів, що вказуються в річній декларації, починаючи з 1 січня 2025 року. Водночас ОВДП, зокрема військові облігації, для фізичних осіб продовжують не оподатковуватися ні ПДФО, ні військовим збором.

Соціальні виплати, пенсії, стипендії та інші доходи, що не підпадають під оподаткування ПДФО, також не оподатковуються військовим збором. Ставка військового збору для військовослужбовців та працівників силових структур, визначених у законі, залишається на рівні 1,5%.

ФОПи та юридичні особи не сплачуватимуть військовий збір «заднім числом»
ФОПи та юридичні особи не сплачуватимуть військовий збір «заднім числом»
фото: mof.gov.ua/Мінфін

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон №9319, який виправляє норму про підвищення податків для фізичних осіб – підприємців. Так, нові ставки діятимуть не з 1 жовтня 2024 року, а з 1 січня 2025 року. Крім ФОПів підвищення податків переноситься для юридичних осіб, які працюють на спрощеній системі оподаткування третьої групи.

Як відомо, в Україні з початку року припинили свою діяльність 254 288 фізосіб-підприємців. Після підписання президентом закону про підвищення податків закрилися 22,5 тис. ФОПів. Так, деякі підприємці вважають нові податки несправедливими.

Згодом голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що кількість новостворених ФОПів у 2024 році переважає кількість закритих на 92 тис. Як зазначив нардеп, станом на 1 грудня в Україні діяли 2 млн 76 тис. ФОПів, з яких 272,9 тис. зареєструвалися цьогоріч. За словами Гетманцева, порівняно з минулим роком така кількість зросла на 83,6 тис.

Крім того, за останні два місяці кількість новостворених ФОПів збільшилась на 7 тис., порівняно з припиненими – 47,7 тис. проти 40,7 тис.

До слова, 28 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон про підвищення податків. Однак закон набув чинності 1 грудня, а не 29 листопада, як передбачалося.

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Теги: податки ФОП Мінфін гроші зарплата

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