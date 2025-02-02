Трамп зробив Канаді жорстку пропозицію

Трамп зробив жорстку заяву про те, що без величезної субсидії від США Канада «перестане існувати як життєздатна країна»

Американський президент запевняє, що після приєднання до США канадський народ матиме «набагато нижчі податки»

Без американських субсидій Канада перестане існувати як життєздатна країна, тому вона повинна стати «улюбленим 51-м штатом». Про це написав президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

За його словами, США платять сотні мільярдів доларів для субсидування Канади, але для цього немає жодних причин.

Трамп запевняє, що Сполученим Штатам не потрібно від Канади зовсім нічого.

«Ми, США, маємо необмежену енергію, нам слід виробляти наші власні машини, маємо більше деревини, ніж ми коли-небудь зможемо використати», – стверджує новий господар Білого дому.

Американський президент зробив жорстку заяву про те, що без величезної субсидії від США Канада «перестане існувати як життєздатна країна».

«Жорстко, але правда! Тому Канаді слід стати нашим улюбленим 51-м штатом», – написав він.

Трамп додав, що натомість канадський народ матиме «набагато нижчі податки й набагато кращий військовий захист та жодних мит».

Нагадаємо, у суботу, 1 лютого, президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження 25% мита на канадський і мексиканський імпорт, а також 10% мита на товари з Китаю. Обмеження запрацюють з 4 лютого.

Також Канада запроваджує 25% мита на імпорт широкого переліку американських товарів у відповідь на аналогічні дії Сполучених Штатів Америки.