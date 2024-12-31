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На порталі «Дія» запрацювала послуга закриття ФОП

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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На порталі «Дія» запрацювала послуга закриття ФОП
ФОП припиниться щойно запрацює Єдиний державний реєстр
фото з відкритих джерел

Закрити ФОП у «Дії» можна в кілька кліків 

Послуга з закриття діяльність фізичної особи-підприємця знову запрацювала на порталі «Дія». Про це повідомляє пресслужба застосунку.

«Подайте заяву за дві хвилини – і податкова зніме вас з обліку того ж дня, а ФОП припиниться, щойно запрацює Єдиний державний реєстр. Без черг у податковій та затяжних перевірок», – йдеться у повідомленні.

Як скористатися послугою:

  1. Авторизуйтеся на порталі «Дія».
  2. Оберіть послугу «Закриття ФОП».
  3. Натисніть «Подати заяву».
  4. Перевірте дані та підпишіть заяву кваліфікованим електронним підписом або «Дія.Підписом».

Нагадаємо, в Україні з початку року припинили свою діяльність 254 288 фізосіб-підприємців. Після підписання президентом закону про підвищення податків закрилися 22,5 тис. ФОПів. Так, деякі підприємці вважають нові податки несправедливими.

Згодом голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що кількість новостворених ФОПів у 2024 році переважає кількість закритих на 92 тис. Як зазначив нардеп, станом на 1 грудня в Україні діяли 2 млн 76 тис. ФОПів, з яких 272,9 тис. зареєструвалися цьогоріч. За словами Гетманцева, порівняно з минулим роком така кількість зросла на 83,6 тис.

Крім того, за останні два місяці кількість новостворених ФОПів збільшилась на 7 тис., порівняно з припиненими – 47,7 тис. проти 40,7 тис.

Зазначалося, що найбільше закриттів відбулося в березні – 28 690, однак сплески активності спостерігалися також наприкінці звітних періодів. Це пояснюється бажанням підприємців уникнути зайвих податкових зобов’язань та спростити бухгалтерську звітність.

До слова, 25 грудня президент України Володимир Зеленський підписав закон, який виправляє норму про підвищення податків для фізичних осіб-підприємців. Так, нові ставки діятимуть не з 1 жовтня 2024 року, а з 1 січня 2025 року.

Крім ФОПів підвищення податків переноситься для юридичних осіб, які працюють на спрощеній системі оподаткування третьої групи.

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Теги: ФОП Дія бізнес

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