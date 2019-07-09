Мінінфорполітики за три роки витратило 400 млн грн на захист інформаційного простору



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До кінця 2019 року на інформаційний захист національного простору в міністерстві планують витратити 100 млн грн

Міністерство інформаційної політики з 2017 року витратило 401 мільйон гривень за бюджетною програмою «Здійснення заходів у сфері захисту національного інформаційного простору».

Про це йдеться в звітах державного казначейства, повідомляє голова експертної організації StateWatch Гліб Канєвський.

Зазначається, що у 2017 році на захист інформаційного простору, коли вперше для Мінінформполітики введена в бюджеті відповідна стаття, було витрачено 33,6 млн гривень.

«Минулого року аналогічні витрати зросли у понад 10 разів до 358,3 млн гривень. Цього року на захист інформаційного простору встигли витратити 9,1 мільйона. Загалом до кінця 2019 року на інформаційний захист національного простору в міністерстві планують витратити 100 мільйонів. Загальні витрати на Мінінфорполітики сягнуть 545 мільйонів гривень», - йдеться у повідомленні.

Згідно зі звітом про виконання бюджетної програми минулого року, найбільші суми на захист інформаційного простору були витрачені на

виробництво та розповсюдження соціальної реклами різних форматів - 164,5 млн грн;

розміщення інформації на захист національного інтересу у вітчизняних та іноземних ЗМІ - 124,3 млн грн;

проведення різноманітних публічних заходів як в Україні, так і за її межами, у тому числі медіа-мостів - 51,5 млн грн.

У звіті міністерство зазначає, що протягом 2018 року на належному рівні організувало проведення заходів щодо захисту інформаційного простору. А саме провело обговорення питання інформаційної безпеки на міжнародному рівні, а також створило базу навчальних матеріалів із медіаграмотності.

У прикордонних містах організовувало фестивалі та виставки, перегляди патріотичних фільмів.

З метою популяризації України у світі розроблено брендбук UkraineNOW, що був презентований у США, Великій Британії, Данії, Португалії та Китаї.