Мін'юст повідомив, скільки Україна витрачає на утримання російських полонених

Заступниця міністра юстиції Олена Висоцька: «Сума складає близько 10 тис. грн на одного полоненого в місяць»

На утримання одного російського військовополоненого витрачається близько 10 тис. грн на місяць. Про це розповіла заступниця міністра юстиції Олена Висоцька в інтерв'ю «Укрінформу».

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Вона пояснила, що коли раніше у Мін’юсті говорили про три тис. грн на місяць на утримання одного російського військовополоненого, то враховували витрати на харчування й комунальні послуги. «Це був дуже грубий підрахунок і некоректний, оскільки в суму не врахували оплату праці персоналу, охорони, конвою тощо», – сказала Висоцька.

За словами заступниці міністра, торік було важко відповідати на це питання, бо кількість військовополонених постійно змінювалася і складно було вирахувати певну суму. «Є витрати на одяг, медзабезпечення, їжу, комунальні послуги, а також на облаштування місця тримання, персонал, охорону. Тож якщо говорити про більш-менш нормально прораховану вартість утримання полоненого в таборі за підсумками 2022 року, з урахуванням забезпечення табору, з податками, зарплатами, комунальними витратами, – ця сума складає близько 10 тис. грн на одного полоненого в місяць», – сказала вона.

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Нагадаємо, кількість українських військовополонених, які перебувають в РФ чи на окупованих територіях, є більшою, ніж росіян у нас. Про це заявив керівник Головного управління розвідки України Кирило Буданов.