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Як російські військовополонені просили вибачення в українців (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Як російські військовополонені просили вибачення в українців (відео)
фото скріншот відео

Дехто з полонених росіян висловив бажання, «щоб війна швидше скінчилась»

Російські загарбники, яких обміняли 16 лютого, не скаржились на умови утримання та просили вибачення в українців. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.  

«Скарг, зауважень та пропозицій в окупантів щодо перебування у полоні немає. А це вчергове свідчить про те, що Україна дотримується Женевських конвенцій», – повідомив Лубінець.

Він зазначив, що дехто з росіян просив вибачення, а інші висловили бажання, «щоб війна швидше скінчилась».

Нагадаємо, 16 лютого з російського полону вдалося повернути 100 наших воїнів та одного цивільного. Це нацгвардійці, прикордонники та військові ЗСУ. 94 з них – оборонці Маріуполя, включно з 63 воїнами з «Азовсталі».

Раніше повідомлялося, що Росія вигадала новий спосіб, щоб затягувати обміни полоненими.

Теги: прикордонники росія війна військові Україна обмін полоненими

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