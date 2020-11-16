Міноборони ліквідує 44 держпідприємства

Також до 2022 року 42 державні підприємства Міністерства оборони України буде реорганізовано

Стратегія реформування об'єктів держвласності зі сфери управління оборонного відомства до 2022 року передбачає реорганізацію 42 держпідприємств Міноборони, п’ять підприємств планують передати на приватизацію, ще 44 - підлягають ліквідації.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

«Міноборони врахувало зауваження та результати аналізу ефективності роботи підпорядкованих держпідприємств, проведеного громадськими організаціями, а також вивчило іноземний досвід управління підприємствами воєнної сфери.

Крім того, було взято до уваги прогноз майбутнього безпекового середовища, щоб забезпечити функціонування та розвиток тих державних підприємств, що відповідатимуть як сучасним потребам, так і викликам майбутнього». - заявили у відомстві.

Зазначається, що підприємства, які планують реорганізувати, важливі для оборонного відомства, «адже спроможні економно, якісно та ефективно працювати на потреби Збройних сил».

«У секторі задіяні тисячі висококваліфікованих вузькопрофільних спеціалістів. Завдання керівництва Міноборони вчасно завантажувати держпідприємства замовленнями в інтересах Збройних сил та забезпечувати їх належне фінансування, аби йти в ногу з часом у питаннях технічного оснащення, підвищення кваліфікації працівників та програмних рішень.

Ті ж держпідприємства, діяльність яких безпосередньо не пов'язана із майбутніми потребами сектору оборони, сплановані до передачі на приватизацію у Фонд держмайна. Слід також враховувати, що 15 підприємств Міноборони знаходяться на тимчасово окупованій території у Криму», - пояснили в Міноборони.

Міноборони видало наказ, розроблений Комітетом реформ, який регламентує аспекти реформування держпідприємств оборонного відомства.

Планується, що до 2022 року у сфері управління Міноборони залишиться 42 держпідприємства, з яких 40 - у функціональному управлінні Головного управління майна та ресурсів, а два - Головного управління розвідки Міністерства оборони України.