Міноборони назвало п'ять найзбитковіших підприємств

Чому Міноборони не передає непрофільні для себе та збиткові підприємства на приватизацію, у відомстві не повідомляють

У Міністерстві оборони України виокремили 24 державні підприємства, які у другому кварталі 2021 року відзвітували про сукупний чистий збиток на суму 12,5 млн грн. Про це свідчить інформація відомства, надана на запит «Марлін».

Зазначається, що за аналогічний період минулого року держкомпанії Міноборони отримали 8,4 млн грн збитків. Всього до підпорядкування Міністерства оборони України належать 114 підприємств державної власності.

Зокрема, концерн «Військторгсервіс», який надає послуги кейтерингу, оренди, банно-пральне обслуговування, готельні послуги, пошив одягу та інше у другому кварталі отримав 4,6 млн грн чистих збитків. Черкаський автомобільний ремонтний завод отримав 3 млн грн, Сколівський військовий лісгосп – 2,1 млн грн. ДП «База ремонту техніки» – 570 тис грн. А ДП «Інвестжитло», яке займається купівлею та продажем власного нерухомого майна, отримало у другому кварталі 461 тис. грн.

Також в Міноборони перерахували причини збитковості власних підприємств.

Концерн «Військторгсервіс» не виграв жодного лоту на тендерах. До того ж, на фінансовий результат вплинуло також зменшення товарообігу від торгівлі та громадського харчування.

Підвищення заробітної плати, підвищення цін на комунальні платежі, матеріали, запасні частини при виконанні робіт за цінами минулого року негативно позначилися на результаті Черкаського автомобільного ремонтного заводу.

Підприємство «Сколівський військовий лісгосп» наразі скоротив обсяги продажу продукції через відсутність погодження лісового фонду на 2020–2021 рр., а також через відсутність сировини та втрати ринку збуту.

Причиною збитковості ДП «Інвестжитло» стало зменшенням замовлень на непрофільні для підприємства роботи, а саме виготовлення металевих конструкцій та ремонту автомобільної техніки.

Державне підприємство «База ремонту техніки» зараз перебуває у процесі реорганізації шляхом приєднання до ДП «Київське управління механізації і будівництва».

Чому Міноборони не передає непрофільні для себе та збиткові підприємства на приватизацію, у відомстві не повідомляють.

Раніше повідомлялося про збитки підприємств Міноборони за 2020 рік, які сягнули 21,7 млн грн.

До слова, топ-14 держкомпаній прозвітували про мільярдні прибутки за перше півріччя (графіка).