Велика Британія уклала мільйонні контракти на розробку бойових лазерів

Новими видами озброєння планується обладнати кораблі та бронемашини британської армії

Міністерство оборони Великобританії уклало три контракти на розробку прототипів моделей наземних і корабельних лазерних установок на загальну суму £72.5 млн (близько $98 млн). Про це повідомляється на сайті уряду Великої Британії.

Лазери бойового призначення планують почати випробовувати у 2023 році, встановивши на вже чинну бойову техніку, а всі роботи мають завершитися до 2025 року.

«Ці технології мають потенціал революціонізувати майбутнє поле бою, дозволяючи переслідувати нові цілі в сухопутних, морських і повітряних сферах і дозволяючи командирам досягати цілей місії по-новому», – вважає керівник Стратегічних програм Міністерства оборони Великої Британії Шимон Фіма.

Компанія «Thales UK», яка отримала два контракти, розробить лазерну установку для боротьби з безпілотними літальними апаратами для одного з фрегатів британського військово-морського флоту, а також радіочастотну систему. Остання повинна буде стежити за повітряними, наземними і морськими цілями. ЇЇ встановлять на вантажівку «MAN SV».

Третій контракт – на створення лазера для бронемашини «Wolfhound» – віддали компанії «Raytheon UK».

Зазначимо, сучасні розробки лазерної зброї мають один суттєвий недолік – вони потребують відносно високих струмів, які звичайні дизель-генератори або допоміжні енергетичні установки не завжди можуть забезпечити. Головна перевага даного типу зброї – практично необмежений боєзапас. Випромінювальна установка веде вогонь, поки отримує енергію від джерела живлення.

Останнім часом у різних країнах здійснюються розробки лазерних установок із більш помірним споживанням електроенергії.

Нагадаємо, під час військових навчань «Захід – 2021» російська армія вперше випробувала бойових роботів.

Нагадаємо, 15 вересня США, Велика Британія та Австралія об'єдналися у тристоронній безпековий блок AUKUS. За офіційною інформацією – для поглиблення оборонної співпраці в Індо-Тихоокеанському регіоні. Внаслідок створення AUKUS Австралія скасувала контракт на постачання дванадцяти підводних човнів з Франції, щоб купити їх у США.

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