Мінсоцполітики перегляне виплату соцдопомоги українцям



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Мінсоцполітики наразі розглядає багато нових ініціатив щодо зміни системи виплат допомоги соціально незахищеним українцям

Міністерство соціальної політики України планує переглянути підходи до виплат соціальної допомоги українцям та передбачити це у проєкті бюджету на 2020 рік.

Про це повідомила міністерка соціальної політики Юлія Соколовська під час зустрічі з директоркою Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен, передає пресслужба уряду.

«Але головна ідея — Міністерство соціальної політики повинне збільшувати рівень підтримки найбільш уразливих верств суспільства. При цьому ми повинні створювати та посилювати існуючі стимули до роботи для працездатного населення», — повідомила Соколовська.

За її словами, Мінсоцполітики наразі розглядає багато нових ініціатив щодо зміни системи виплат допомоги соціально незахищеним українцям. Зокрема, у відомстві планують запровадити систему Е-social (централізована електронна система з управління соціальною підтримкою населення).

Раніше представник президента у Кабміні Андрій Герус пропонував змінити критерії для визначення отримувачів субсидій, щоб нараховувати субсидії більшій кількості українців. Також він пропонував розширити програму виплати субсидій на 1 мільйон сімей.