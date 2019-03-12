Минулого року на Вінниччині обстежено майже 7,7 тис. км газопроводів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Виявлено та усунено 126 витоків газу, а також понад 320 пошкоджень ізоляції

Впродовж 2018 року ПАТ «Вінницягаз» проведено комплексне приладове обстеження майже 7700 км газорозподільних мереж Вінниччини. Це становить 44% усіх газопроводів регіону.

Виявлено та усунено 126 витоків газу, а також понад 320 пошкоджень ізоляції на підземних газопроводах. ПАТ «Вінницягаз» обслуговує майже 17,5 тис. км газових мереж Вінницької області. Переважно це сталеві газопроводи, які експлуатуються понад 40 років, з вичерпаним амортизаційним терміном. Такі мережі потребують особливої уваги, - частіше проводяться контрольно-приладове обстеження, капітальні ремонти та реконструкції. Більшою мірою мережі застарілих газопроводів потребують заміни.

У минулому році компанією проведено реконструкцію майже 5,7 км розподільчих газопроводів.

«Наразі понад 5,6 км газопроводів перебувають в незадовільному стані. Згідно з Планом розвитку підприємства у поточному, 2019 році, планується їх заміна та реконструкція. Ще 13,4 км мереж буде проведено капітальний ремонт», - говорить головний інженер ПАТ «Вінницягаз» Михайло Дзіміна.

Для технічного обстеження мереж газопостачання фахівці «Вінницягаз» використовують сучасні надчутливі прилади та обладнання. Вони дозволяють виявити пошкодження труби газопроводу, визначити її товщину, відшукати пошкодження ізоляції, наявність корозії тощо. Це важливий комплекс заходів, що дозволяє виявити проблемні ділянки, попередити виникнення аварійних ситуацій та зменшити втрати газу.