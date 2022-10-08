МВФ розповів, на що піде новий пакет допомоги Україні на $1,3 млрд

МВФ прогнозує, що реальний ВВП України скоротиться на 35% у 2022 році порівняно з 2021 роком, а потреби у фінансуванні залишаться дуже великими

Виділений МВФ новий пакет фінансування України на $1,3 млрд за програмою Rapid Financing Instrument (RFI) має задовольнити потреби платіжного балансу України. А також підтримати кредитоспроможність. Про це йдеться в офіційному повідомленні Фонду, поширеному за результатами затвердженого в п’ятницю рішення Виконавчої ради МВФ.

«Через понад сім місяців від початку російського вторгнення в Україну гуманітарні та економічні втрати залишаються величезними, що призводить до масштабних і невідкладних потреб у фіскальному та зовнішньому фінансуванні», – пояснили у Фонді передумови для затвердження нового пакету.

При цьому зазначається, що в умовах масового переміщення людей, а також руйнування житла та ключової інфраструктури МВФ прогнозує, що реальний ВВП України скоротиться на 35% у 2022 році порівняно з 2021 роком, а потреби у фінансуванні залишаться дуже великими.

У МВФ зауважили, що виплата в рамках RFI, еквівалентна 50% від квоти України у МВФ. Вона допоможе «задовольнити нагальні потреби платіжного балансу», а також відіграватиме роль «каталізатора» для продовження фінансової підтримки з боку кредиторів і донорів України.

Повідомляється також, що для зниження ризиків, пов’язаних з кредитуванням України в нинішніх умовах, двосторонні кредитори й донори зобов’язалися продовжувати підтримку України на відповідних умовах. Це має забезпечити здатність української сторони обслуговувати вже наявні кредитні зобов’язання перед МВФ.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів запропонував активізувати спільну роботу над новою програмою з Міжнародним валютним фондом.

Також повідомлялося, що наприкінці липня Україна звернулася до МВФ за додатковим фінансуванням.

До слова, як повідомила раніше заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова, країни-партнери України і міжнародні фінансові організації поінформували, що всього цього року сума допомоги становитиме близько $28 млрд.