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Буде найскладнішим роком. МВФ оприлюднив прогноз стану світової економіки на 2023

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Буде найскладнішим роком. МВФ оприлюднив прогноз стану світової економіки на 2023
Прогнозується, що світове зростання сповільниться з 6% у 2021 році до 3,2% у 2022 році та 2,7% у 2023 році
фото ілюстративне

Вторгнення РФ в Україну призвело до енергокризи у Європі, яка різко підвищила вартість життя і перешкоджає економічній діяльності

Міжнародний валютний фонд залишив без зміни свій липневий прогноз зростання світової економіки у 2022 році – 3,2%, проте на 2023 рік оцінка знижена до 2,7% з 2,9% у липні. Про це йдеться в новому огляді світової економіки (World Economic Outlook).

«Світова економіка переживає низку викликів. Інфляція вища, ніж спостерігалась за кілька десятиліть, вторгнення Росії в Україну та затяжна пандемія Covid-19 лягають важким тягарем на економіки. Прогнозується, що світове зростання сповільниться з 6% у 2021 році до 3,2% у 2022 році та 2,7% у 2023 році», – йдеться в огляді.

Зазначається, що це найслабший рівень зростання з 2001 року за винятком світової фінансової кризи та гострої фази пандемії Covid-19 і відображає значне уповільнення для найбільших економік.

«Три найбільші економіки – США, Європейський Союз та Китай – продовжать буксувати. Одним словом, найгірше ще попереду, і для багатьох 2023 рік буде відчуватися як рецесія», – зазначає World Economic Outlook.

Прогнозується, що глобальна інфляція зросте з 4,7 відсотка у 2021 році до 8,8 відсотка у 2022 році, але знизиться до 6,5 відсотків у 2023 році і 4,1 відсотка до 2024 року. Зазначається, що вторгнення РФ в Україну призвело до енергокризи у Європі, яка різко підвищила вартість життя і перешкоджає економічній діяльності.

«У ширшому плані конфлікт також призвів до зростання цін на продовольство на світових ринках, попри недавнє зниження цін після угоди щодо зерна у Чорному морі, що створило серйозні труднощі для сімей з низькими доходами у всьому світі», – наголошує Фонд.

При цьому МВФ підтвердив прогноз падіння реального валового внутрішнього продукту України у 2022 році на 35%. Відомо, що для України всі прогнози на 2022-2027 роки, крім прогнозів реального ВВП та споживчих цін, «опущені через надзвичайно високий ступінь невизначеності». Реальний ВВП та споживчі ціни прогнозуються до 2022 року.

Прогнозується, що в Росії падіння ВВП цього року становитиме 3,4%, а наступного року сповільниться до 2,3%. Зазначається, що скорочення російської економіки менш серйозне, ніж прогнозувалося раніше, що відображає стійкість експорту сирої нафти та внутрішнього попиту через велику підтримку фіскальної та грошово-кредитної політики та відновлення довіри до фінансової системи.

Раніше Світовий банк оцінив економічні перспективи України. За підсумками 2022 року економіка країни скоротиться на 35%, проте вже наступного року покаже позитивну динаміку.

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Теги: МВФ інфляція економіка війна

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