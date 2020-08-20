Міжнародна морська організація покарала десять суден за відвідування окупованого Криму



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Загалом з 2017 року завдяки зверненням України таку санкцію застосували до 57 суден

Десять суден позбавили цьогоріч права плавати під іноземним прапором - Мошківський

Міжнародна морська організація цього року позбавила права ходити під іноземним прапором десять суден через те, що вони заходили у порти окупованого Криму. Про це повідомив заступник постійного представника України при Міжнародній морській організації (IMO) Віталій Мошківський.

«10 суден позбавили цьогоріч права плавати під іноземним прапором за заходження в Крим. Це, зокрема, два судна під прапором Белізу, одне під прапором Болівії, два під прапором Камеруну, три - під прапором Коморських островів і два - під прапором Палау», - розповів Віталій Мошківський.

Він додав, що загалом з 2017 року завдяки зверненням України таку санкцію застосували до 57 суден.

Міжнародна морська організація є спеціалізованою установою ООН, яка встановлює стандарти безпеки міжнародного судновплавства та може реагувати на порушення.

Як повідомлялося 20 серпня, президент Володимир Зеленський назвав спосіб, що прискорить повернення окупованого Криму.