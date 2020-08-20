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    Економіка та фінанси

    Міжнародна морська організація покарала десять суден за відвідування окупованого Криму

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    Загалом з 2017 року завдяки зверненням України таку санкцію застосували до 57 суден - Міжнародна морська організація покарала десять суден за відвідування окупованого Криму
    Загалом з 2017 року завдяки зверненням України таку санкцію застосували до 57 суден

    Десять суден позбавили цьогоріч права плавати під іноземним прапором - Мошківський

    Міжнародна морська організація цього року позбавила права ходити під іноземним прапором десять суден через те, що вони заходили у порти окупованого Криму. Про це повідомив заступник постійного представника України при Міжнародній морській організації (IMO) Віталій Мошківський.

    «10 суден позбавили цьогоріч права плавати під іноземним прапором за заходження в Крим. Це, зокрема, два судна під прапором Белізу, одне під прапором Болівії, два під прапором Камеруну, три - під прапором Коморських островів і два - під прапором Палау», - розповів Віталій Мошківський.

    Він додав, що загалом з 2017 року завдяки зверненням України таку санкцію застосували до 57 суден. 

    Міжнародна морська організація є спеціалізованою установою ООН, яка встановлює стандарти безпеки міжнародного судновплавства та може реагувати на порушення.

    Як повідомлялося 20 серпня, президент Володимир Зеленський назвав спосіб, що прискорить повернення окупованого Криму.

    Крим ООН корабель
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