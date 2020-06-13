Пенсійний фонд зафіксував падіння середньої зарплати для розрахунку пенсій



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Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати

У порівнянні з березнем показник знизився на 579,46 гривень

Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати за квітень 2020 року, який згідно із законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» враховується для обчислення пенсії. Середня зарплата в квітні склала 9 325,93 гривень.

Про це повідомляє пресслужбу фонду.

Таким чином, у порівнянні з березнем показник знизився на 579,46 гривень (з 9 905,39 гривень).

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявляв, що зарплата у 5-6 тисяч гривень – це не показник бідності.

Нагадаємо, пенсію в Україні зможуть передавати у спадок при подальшій розробці програми по переходу до накопичувальної пенсії. З 1 січня Україна повинна перейти на нову пенсійну систему, однак деталі законопроєкту ще в розробці. Пенсійна система, яка існує в Україні зараз, не спроможна забезпечити пенсіонерів.

Як повідомлялося, уряд України вже має розрахунки, а також законопроєкт про підтримку старшого населення країни та підвищення пенсій. Людям старше 75 років уряд хоче підвищити пенсії на 500 грн.

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