Пенсійний вік знову змінився: хто не стане пенсіонером у 2021 році



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До 2028 року кількість необхідного пенсійного стажу збільшиться до 35 років

Вимоги щодо стажу збільшать, а пенсійний вік для жінок - підвищать

Наступного року левова частка українців не зможе вчасно вийти на пенсію.

У 2021-му підвищать пенсійний вік для жінок – з 59,5 до 60 років. Це стане останнім етапом перегляду віку виходу на заслужений відпочинок, у результаті якого жінки і чоловіки зрівняються у своїх правах.

Підвищення відбудеться у квітні. В результаті частина українців встигне отримати законну виплату, а от іншим вже доведеться чекати дня народження.

Ще одна група тих, кому доведеться довше працювати – ті, хто не виконали вимоги щодо стажу. В Україні поетапно підвищується вимога для виходу на пенсію у 60 років.

У наступному році це буде 28 офіційно відпрацьованих років, а у 2022 році – вже 29.

Із 2028-го межа збільшиться аж до 35. Що це означає? До прикладу, якщо вам зараз 40 років, то у вас вже має бути щонайменше 15 років стажу.

Хто зможе вийти на пенсію у 60 років:

в 2020-му – від 27 років стажу;

в 2021-му – від 28 років стажу;

в 2022-му – від 29 років стажу;

в 2023-му – від 30 років стажу;

в 2024-му – від 31 роки стажу;

в 2025-му – від 32 років стажу;

в 2026-му – від 33 років стажу;

в 2027-му – від 34 років стажу;

в 2028-му – від 35 років стажу.

Хто вийде на пенсію у 63 роки:

в 2020-му – від 17 до 27 років стажу;

в 2021-му – від 18 до 28 років стажу;

в 2022-му – від 19 до 29 років стажу;

в 2023-му – від 20 до 30 років стажу;

в 2024-му – від 21 до 31 року стажу;

в 2025-му – від 22 до 32 років стажу;

в 2026-му – від 23 до 33 років стажу;

в 2027-му – від 24 до 34 років стажу;

в 2028-му – від 25 до 35 років стажу.

Хто вийде на пенсію у 65 років:

в 2020-му – до 17 років стажу;

в 2021-му – до 18 років стажу;

у 2022-му – до 19 років стажу;

в 2023-му – до 20 років стажу;

в 2024-му – до 21 року стажу;

в 2025-му – до 22 років стажу;

в 2026-му – до 23 років стажу;

в 2027-му – до 24 років стажу;

в 2028-му – до 25 років стажу.

Нагадаємо, пенсію в Україні зможуть передавати у спадок при подальшій розробці програми по переходу до накопичувальної пенсії. З 1 січня Україна повинна перейти на нову пенсійну систему, однак деталі законопроєкту ще в розробці. Пенсійна система, яка існує в Україні зараз, не спроможна забезпечити пенсіонерів.

Як повідомлялося, уряд України вже має розрахунки, а також законопроєкт про підтримку старшого населення країни та підвищення пенсій. Людям старше 75 років уряд хоче підвищити пенсії на 500 грн.

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