Міжнародні резерви України досягли нового історичного максимуму

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Міжнародні резерви України досягли нового історичного максимуму
Загалом у січні на погашення держборгу Україна витратила $310,7 млн
фото з відкритих джерел

Українські резерви зросли до $57,7 млрд

Станом на 1 лютого 2026 року міжнародні резерви України оновили історичний рекорд, досягнувши позначки у $57,66 млрд. Протягом січня вони зросли на $357,8 млн завдяки стабільному зовнішньому фінансуванню, що дозволило повністю нівелювати витрати на обслуговування боргів та інтервенції Нацбанку для підтримки гривні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НБУ.

Основним чинником зростання стали надходження від міжнародних партнерів. Зокрема, на рахунки уряду через Світовий банк надійшло понад $3,1 млрд. Частина цих коштів була спрямована на обслуговування та погашення державного боргу, а також на виплати Міжнародному валютному фонду (МВФ).

Загалом у січні на погашення держборгу Україна витратила $310,7 млн, з яких $233,9 млн припали на обслуговування ОЗДП (єврооблігацій), а $76,8 млн – на виплати іншим кредиторам. Окремо МВФ було перераховано $171,6 млн.

Чистий продаж валюти Нацбанком у січні склав $3,73 млрд, що на 20,7% менше порівняно з груднем 2025 року.

Додатково резерви поповнилися на $1,45 млрд завдяки переоцінці фінансових інструментів через зміну курсів валют та вартості активів.

В НБУ наголошують, що наявний обсяг резервів є достатнім для покриття приблизно шести місяців майбутнього імпорту, що відповідає безпечному рівню для економіки країни.

Нагадаємо, Державна митна служба України звітує про успішне завершення першого місяця 2026 року. У січні до бюджету було спрямовано 56,2 млрд грн митних платежів, що на 8,8 млрд грн більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Таке зростання зумовлене збільшенням обсягів оподатковуваного імпорту, який зріс на 20,4%. 

 

Читайте також:

